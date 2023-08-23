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Джамал Мусиала пропустит несколько недель из-за травмы
Немец восстановится к концу перерыва на матчи сборных
Фото: Forbes
Полузащитник "Баварии" Джамал Мусиала пропустит несколько недель из-за надрыва задней поверхности бедра. В клубе прогнозируют, что восстановление займет две недели.
Таким образом Мусиала вернется в расположение клуба после перерыва на матчи сборных. Он пропустит поединки с "Аугсбургом" 27-го августа и с "Боруссией" Менхенгладбах 2-го сентября.
Немец принял участие в двух первых матчах "Баварии" в сезоне: в Суперкубке Германии с "Лейпцигом" (0:3) и Бундеслиге с "Вердером" (4:0).
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