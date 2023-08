Унион Берлин может подписать Бонуччи из Ювентуса

"Унион Берлин" хочет подписать защитника "Ювентуса" Леонардо Бонуччи. Немецкий клуб предлагает контракт 36-летнему итальянцу на 1 год.

В данный момент стороны ведут переговоры об условиях личного контракта. Сам итальянец хочет завершить карьеру в Серии А, но предложение немецкого клуба наиболее выгодное.

В прошлом сезоне Леонардо провел 26 матчей и забил 2 гола. Легендарный фуллбек весной заявил, что летом 2024-го завершит карьеру, осталось решить где.

