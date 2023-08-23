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Унион Берлин может подписать Бонуччи из Ювентуса
Выбор между завершением карьеры в Италии и Германии
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Унион Берлин" хочет подписать защитника "Ювентуса" Леонардо Бонуччи. Немецкий клуб предлагает контракт 36-летнему итальянцу на 1 год.
В данный момент стороны ведут переговоры об условиях личного контракта. Сам итальянец хочет завершить карьеру в Серии А, но предложение немецкого клуба наиболее выгодное.
В прошлом сезоне Леонардо провел 26 матчей и забил 2 гола. Легендарный фуллбек весной заявил, что летом 2024-го завершит карьеру, осталось решить где.
Leonardo #Bonucci have opened up to the possibility to sign for #UnionBerlin. Talks ongoing to reach an agreement on the salary to finalize the deal. Ready a contract until 2024. #transfers https://t.co/8KJ5NEXhun— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 23, 2023
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