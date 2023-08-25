Официально: Перец из Маккаби Тель-Авив перейдет в Баварию

"Маккаби Тель-Авив" объявил о достижении договоренности с "Баварией" по трансферну Даниэля Переца. За вратаря молодежной сборной Израиля заплатят 6-7 миллионов евро.

Для завершения трансфера Перецу осталось пройти медосмотр в "Баварии". Считается, что он подпишет контракт до лета 2027-го.

Перец был основным вратарем сборной Израиля U-21 на чемпионате Европы этим летом. Тогда национальная команда дошла до полуфинала турнира. Причем в полуфинале, когда сборная разгромно уступила Англии (0:3), Перец не играл.