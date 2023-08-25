Бавария нашла замену Павару в Челси

Трево Чалоба интересен "Баварии" как возможная замена Бенжамену Павару.

Главный тренер мюнхенцев Томас Тухель работал с 24-летним защитником в "Челси" и заинтересован в игроке, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Ранее сообщалось, что Чалоба интересен "Интеру", который близок к подписанию Павара.

Действующий контракт Трево рассчитан до 2028 года. В прошлом сезоне Чалоба провел за лондонскую команду 34 поединка во всех турнирах.