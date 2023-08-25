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Официально: Бавария подписала вратаря молодежной сборной Израиля
Трансфер обошелся в 5 миллионов евро
Фото: https://twitter.com/FCBayern
"Бавария" объявила о трансфере вратаря молодежной сборной Израиля и "Маккаби Тель-Авив" Даниэля Переца. Стороны подписали контракт до лета 2028-го.
Этим летом "Баварию" покинул Ян Зоммер, перебравшись в "Интер" за большим количеством игрового времени. Швейцарец был не готов быть сменщиком Нойера, когда тот восстановится после травмы.
Восстановление Нойера затягивается, голкипер чувствовал себя не уверенно при работе с мячом и во время прыжков в рамке.
Перец был основным вратарем сборной Израиля U-21 на чемпионате Европы этим летом. Тогда национальная команда дошла до полуфинала турнира. Причем в полуфинале, когда сборная разгромно уступила Англии (0:3), Перец не играл.
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