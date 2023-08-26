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Бундеслига. Вялый Дортмунд, ударный дебют Гозенса и украденное счастье Хайденхайма
Хайденхайм упустил историческую победу
Фото: VfL Bochum 1848, Twitter
Бохум – Боруссия Д 1:1
Голы: Штегер 13 – Мален 56
Бохум: Риман – Машович, Ордец, Бернардо – Пасслак (Гамбоа, 81), Антони, Штегер (Остерхаге, 81), Виттек (Соарес, 48) – Асано (Антви-Аджей, 59), Беро – Хофман (Брошински, 59)
Боруссия: Кобель – Вольф, Хуммельс (Зюле, 46), Шлоттербек, Бенсебаини – Забитцер (Адейеми, 62), Джан – Мален (Байно-Гиттенс, 81), Нмеча (Озджан 81), Брандт – Аллер (Мукоко, 81)
Дармштадт – Унион 1:4
Голы: Мелем 24 – Гозенс 4, 34, Беренс 39, Дуки 65
Удаление: Ааронсон 21
Дармштадт: Шуэн – Кларер (Бадер, 46), Ридель, Маглица (Вильхельмссон, 67) – Нюрнбергер, Мелем (Кемп, 78), Франьич, Холланд – Ману (Стоилкович, 67), Хонзак (Хорнби, 46) – Пфайффер
Унион: Реннов – Дуки, Кнохе, Лейте – Юранович, Лаидуни (Кемляйн, 64), Крал, Ааронсон, Гозенс (Руссийон, 84) – Фофана (Беккер, 25, Фолланд, 64), Беренс (Пефок, 64)
Хайденхайм – Хоффенхайм 2:3
Голы: Бесте 26, Пирингер 58 – Байер 77, Кадержабек 80, Крамарич 90 (п)
Кёльн – Вольфсбург 1:2
Гол: Вальдшмидт 55 – Винд 67, 72
Фрайбург – Вердер 1:0
Гол: Филипп 90+6
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