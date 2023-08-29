Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Human Rights Watch раскритиковало Баварию за сотрудничество с Руандой: В стране попирают права человека
Проблемы у "мюнхенцев"
Фото: fcbayern.com
Human Rights Watch подвергла критике сотрудничество "Баварии" с правительством Руанды в спортивной сфере. С заявлением выступил директор правозащитной организации Венцел Михалски.
"Любой, кто думал, что "Бавария" сменит спонсоров по соображениям соблюдения прав человека, теперь был жестоко разочарован. Партнерство с Руандой также является очень, очень плохим выбором.
Это государство, в котором попираются права человека", – сказал Михалски.
Напомним, что "мюнхенцы" заключили 5-летнее сотрудничество с Руандой в спортивной сфере. Клуб построит там спортивную базу, а надпись "Visit Rwanda" будет появлятся на рекламных баннерах на домашнем стадионе клуба.
Популярное сейчас
- В ЛНЗ отреагировали на возможное назначение Кучера главным тренером
- Красотка дня. Невероятная жена Альваро Мораты, который снова зажигает за Атлетико. ФОТО
- Ярмоленко не сыграет с Бешикташем, двое хавбеков вернулись в общую группу
- Украинское трио в еврокубках, небезопасный выезд Шахтера. Расписание матчей на 28 августа - 3 сентября
- Эффектная инстаграм-модель оголила пятую точку во время футбольного матча. ФОТО
- Иногда нужно просто сказать спасибо. Михаил Мудрик посетил церковь. ФОТО