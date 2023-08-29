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Human Rights Watch раскритиковало Баварию за сотрудничество с Руандой: В стране попирают права человека

Германия
(1 голосов)

Проблемы у "мюнхенцев"

Human Rights Watch раскритиковало Баварию за сотрудничество с Руандой: В стране попирают права человека

Фото: fcbayern.com

Новина українською

Human Rights Watch подвергла критике сотрудничество "Баварии" с правительством Руанды в спортивной сфере. С заявлением выступил директор правозащитной организации Венцел Михалски.

"Любой, кто думал, что "Бавария" сменит спонсоров по соображениям соблюдения прав человека, теперь был жестоко разочарован. Партнерство с Руандой также является очень, очень плохим выбором.

Это государство, в котором попираются права человека", – сказал Михалски.

Напомним, что "мюнхенцы" заключили 5-летнее сотрудничество с Руандой в спортивной сфере. Клуб построит там спортивную базу, а надпись "Visit Rwanda" будет появлятся на рекламных баннерах на домашнем стадионе клуба.

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В статье: Бавария (Мюнхен)
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Источник:
waz.de

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