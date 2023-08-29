Human Rights Watch раскритиковало Баварию за сотрудничество с Руандой: В стране попирают права человека

Human Rights Watch подвергла критике сотрудничество "Баварии" с правительством Руанды в спортивной сфере. С заявлением выступил директор правозащитной организации Венцел Михалски.

"Любой, кто думал, что "Бавария" сменит спонсоров по соображениям соблюдения прав человека, теперь был жестоко разочарован. Партнерство с Руандой также является очень, очень плохим выбором.

Это государство, в котором попираются права человека", – сказал Михалски.