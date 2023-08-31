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Тоттенхэм не пустил Кейна на базу попрощаться с одноклубниками
Тоттенхэм сообщил Кейну о том, что ему не следует возвращаться на базу перед оформлением трансфера
Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард сборной Англии не был допущен на тренировочную базу клуба за несколько часов до завершения трансфера в "Баварию". Ожидая затягивающегося вылета, Кейн пожелал вернуться к тренировкам с лондонцами. Но получил отказ от клуба.
В электронном письме "Тоттенхэм" официально сообщил Кейну о том, что ему не следует возвращаться на базу перед оформлением трансфера. Лондонский клуб также не дал Харри возможности попрощаться с одноклубниками и забрать личные вещи игрока. Семью Кейна тоже не пускали на базу. Личные вещи были им отправлены.
"Бавария" заплатила за Кейна 100 млн. евро. Еще 10 млн "Тоттенхэм" может получить в виде бонусов. Контракт 30-летнего бомбардира с "Баварией" рассчитан на четыре сезона. Кейн будет получать в Мюнхене около 25 млн. евро в год. В первых двух турах Бундеслиги Харри забил 3 мяча и отдал 1 ассист.
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