  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Тоттенхэм не пустил Кейна на базу попрощаться с одноклубниками
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тоттенхэм не пустил Кейна на базу попрощаться с одноклубниками

Германия
(1 голосов)

Тоттенхэм сообщил Кейну о том, что ему не следует возвращаться на базу перед оформлением трансфера

Тоттенхэм не пустил Кейна на базу попрощаться с одноклубниками

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Форвард сборной Англии не был допущен на тренировочную базу клуба за несколько часов до завершения трансфера в "Баварию". Ожидая затягивающегося вылета, Кейн пожелал вернуться к тренировкам с лондонцами. Но получил отказ от клуба.

В электронном письме "Тоттенхэм" официально сообщил Кейну о том, что ему не следует возвращаться на базу перед оформлением трансфера. Лондонский клуб также не дал Харри возможности попрощаться с одноклубниками и забрать личные вещи игрока. Семью Кейна тоже не пускали на базу. Личные вещи были им отправлены.

"Бавария" заплатила за Кейна 100 млн. евро. Еще 10 млн "Тоттенхэм" может получить в виде бонусов. Контракт 30-летнего бомбардира с "Баварией" рассчитан на четыре сезона. Кейн будет получать в Мюнхене около 25 млн. евро в год. В первых двух турах Бундеслиги Харри забил 3 мяча и отдал 1 ассист.

По теме
yellow-arrow
Боруссия Дортмунд подписывает лучшего бомбардира прошлогодней Бундеслиги
yellow-arrow
Клуб Бундеслиги близок к трансферу Бонуччи
yellow-arrow
Бундеслига продолжает показывать свои матчи в России, часть денег от этого контракта идет в помощь Украине
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Тоттенхэм (Лондон) Харри Кейн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
telegraph

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде