Боруссия Дортмунд подписывает лучшего бомбардира прошлогодней Бундеслиги

Журналист Флориан Плеттенберг сообщает, что 30-летний нападающий "Гонновера" и сборной Германии Никлас Фюллькруг перейдет в дотмундскую "Боруссию".

"Боруссия" заплатит за лучшего бомбардира прошлогоднего чемпионата Германии около 15 миллионов евро, контракт будет подписан до 2026 года.

Все вовлеченные стороны пытаются завершить соглашение сегодня. В прошлом сезоне Фюллькруг забил 16 мячей и отдал 5 ассистов в 28 матчах за "Гонновер".

