Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Боруссия Дортмунд подписывает лучшего бомбардира прошлогодней Бундеслиги
В прошлом сезоне Фюллькруг забил 16 мячей и отдал 5 ассистов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Журналист Флориан Плеттенберг сообщает, что 30-летний нападающий "Гонновера" и сборной Германии Никлас Фюллькруг перейдет в дотмундскую "Боруссию".
"Боруссия" заплатит за лучшего бомбардира прошлогоднего чемпионата Германии около 15 миллионов евро, контракт будет подписан до 2026 года.
Все вовлеченные стороны пытаются завершить соглашение сегодня. В прошлом сезоне Фюллькруг забил 16 мячей и отдал 5 ассистов в 28 матчах за "Гонновер".
It’s a DONE DEAL: Niclas #Füllkrug will definitely join Borussia Dortmund!— Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 31, 2023
➡️ Contract until 2026 as per @DeichStube & @SPORT1 - confirmed
➡️ All parties involved are trying to finalize the deal today - medical, signing, announcement.
➡️ Transfer fee around €15m. #BVB… pic.twitter.com/6J6PNRlj1s
Популярное сейчас
- Так деградировала Лига 1: ненадежные спонсоры, отсутствие визионеров и политика "сердец"
- Шахтер узнает соперников. Онлайн LIVE видеотрансляция жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов
- На войне с Россией погиб 20-летний фанат Динамо
- Тоттенхэм не пустил Кейна на базу попрощаться с одноклубниками
- Эффектная инстаграм-модель оголила пятую точку во время футбольного матча. ФОТО
- Осталось еще 97. Александр Зинченко поздравил жену с годовщиной свадьбы. ФОТО