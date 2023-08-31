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Боруссия Дортмунд подписывает лучшего бомбардира прошлогодней Бундеслиги

Германия
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В прошлом сезоне Фюллькруг забил 16 мячей и отдал 5 ассистов

Боруссия Дортмунд подписывает лучшего бомбардира прошлогодней Бундеслиги

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Журналист Флориан Плеттенберг сообщает, что 30-летний нападающий "Гонновера" и сборной Германии Никлас Фюллькруг перейдет в дотмундскую "Боруссию".

"Боруссия" заплатит за лучшего бомбардира прошлогоднего чемпионата Германии около 15 миллионов евро, контракт будет подписан до 2026 года.

Все вовлеченные стороны пытаются завершить соглашение сегодня. В прошлом сезоне Фюллькруг забил 16 мячей и отдал 5 ассистов в 28 матчах за "Гонновер".

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Никлас Фюллькруг
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