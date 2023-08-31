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Боруссия Дортмунд купила нападающего сборной Германии на чемпионате мира в Катаре
По совместительству, лучший бомбардир прошлого сезона в Бундеслиге
Фото: bvb.de
"Боруссия" Дортмунд объявила о трансфере нападающего "Вердера" Никласа Фюллькруга. Патрик Бергер утверждает, что трансфер обошелся клубу в 13 миллионов евро.
Ещё 2 миллиона "Вердер" может получить в виде бонусов.
Фюллькруг забил в прошлом чемпионате Германии 16 голов в Бундеслиге – это лучший результат. Столько же забил Кристофер Нкунку из "Лейпцига".
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Источник:bvb.de
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