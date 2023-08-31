Боруссия Дортмунд купила нападающего сборной Германии на чемпионате мира в Катаре

"Боруссия" Дортмунд объявила о трансфере нападающего "Вердера" Никласа Фюллькруга. Патрик Бергер утверждает, что трансфер обошелся клубу в 13 миллионов евро.

Ещё 2 миллиона "Вердер" может получить в виде бонусов.

Фюллькруг забил в прошлом чемпионате Германии 16 голов в Бундеслиге – это лучший результат. Столько же забил Кристофер Нкунку из "Лейпцига".