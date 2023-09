Бавария заплатит за опорника Фулхэма 65 миллионов евро

Бавария и Фулхэм согласовали трансфер Жоау Пальиньи. Как сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг, мюнхенцы заплатят за 28-летнего опорника сборной Португалии около 65 миллионов евро.

Пальинья подпишет с "Баварией" контракт до лета 2028 года. Однако сделка не будет завершена до тех пор, пока "дачники" не найдут замену игроку.

В прошлом сезоне Жоау в 40 матчах за "Фулхэм" забил 4 гола и заработал 14 желтых карточек.

