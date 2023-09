Бавария пыталась перехватить Канселу у Барселоны. Мюнхенцы потерпели неудачу

"Бавария" в последний момент попыталась перехватить у "Барселоны" Жоау Канселу. "Мюнхенцы" хотели ещё раз арендовать защитника "Манчестер Сити".

Португалец отказал "Баварии", где провел вторую половину прошлого сезона. У игрока договоренность с "Барселоной", которая пока не может подписать защитника из-за не пройденного медиционского осмотра. Утверждается что трансфер в испанский клуб в любом случае состоится.

Напомним, что у Канселу конфликт с Пепом Гвардиолой из-за которого ему приходится покидать "Манчестер Сити". Считается, что в сделке аренды с "Барсой" предусмотрена опция выкупа, которая может стать обязательством.

No Deal ❌ FC Bayern wanted to bring Joao Cancelo back to Munich, but the Portuguese has now canceled the offer @BILD_Sport @altobelli13 @unverhofft @linner_nicolas