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Бавария пыталась перехватить Канселу у Барселоны. Мюнхенцы потерпели неудачу
Тухель захотел ещё защитника?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Бавария" в последний момент попыталась перехватить у "Барселоны" Жоау Канселу. "Мюнхенцы" хотели ещё раз арендовать защитника "Манчестер Сити".
Португалец отказал "Баварии", где провел вторую половину прошлого сезона. У игрока договоренность с "Барселоной", которая пока не может подписать защитника из-за не пройденного медиционского осмотра. Утверждается что трансфер в испанский клуб в любом случае состоится.
Напомним, что у Канселу конфликт с Пепом Гвардиолой из-за которого ему приходится покидать "Манчестер Сити". Считается, что в сделке аренды с "Барсой" предусмотрена опция выкупа, которая может стать обязательством.
No Deal ❌ FC Bayern wanted to bring Joao Cancelo back to Munich, but the Portuguese has now canceled the offer @BILD_Sport @altobelli13 @unverhofft @linner_nicolas— Christian Falk (@cfbayern) September 1, 2023
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