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Бавария пыталась перехватить Канселу у Барселоны. Мюнхенцы потерпели неудачу

Германия
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Тухель захотел ещё защитника?

Бавария пыталась перехватить Канселу у Барселоны. Мюнхенцы потерпели неудачу

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Бавария" в последний момент попыталась перехватить у "Барселоны" Жоау Канселу. "Мюнхенцы" хотели ещё раз арендовать защитника "Манчестер Сити".

Португалец отказал "Баварии", где провел вторую половину прошлого сезона. У игрока договоренность с "Барселоной", которая пока не может подписать защитника из-за не пройденного медиционского осмотра. Утверждается что трансфер в испанский клуб в любом случае состоится.

Напомним, что у Канселу конфликт с Пепом Гвардиолой из-за которого ему приходится покидать "Манчестер Сити". Считается, что в сделке аренды с "Барсой" предусмотрена опция выкупа, которая может стать обязательством.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Барселона Жоау Канселу
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