Бундеслига, 3-й тур

Дортмунд, Сигнал Идуна Парк

Боруссия Д – Хайденхайм 2:2

Голы: Брандт 7, Джан 15 (п) – Динкчи 61, Кляйндинст 82 (п)

Дебют Никласа Фюллькруга за "Боруссию" не мог не вызвать у здоровяка чувства дежавю. В начале прошлого сезона его "Вердер" проигрывал на "Сигнал Идуна Парк" 2:0, но сумел отыграться и даже вырвать победу. За год карьера Фюллькруга взлетела – он успел стать форвардом сборной Германии и выиграть Золотую бутсу Бундеслиги. Казалось, взлетел и Дортмунд, едва не став чемпионом прошлой весной.

Только вот в плане зрелости и игрового баланса "Боруссия" осталась на том же месте в развитии. И потому бременские призраки вновь ожили этим вечером, воплотившись в виде абсолютного дебютанта немецкой элиты. "Хайденхайм" не имел никаких объективных шансов на успех, особенно после провала в дебюте. Но в итоге гости ушли с поля разочарованными ничьей. Потому что Дортмунд как всегда посыпался при первой проблеме.

"Боруссия" наклевала 4 очка в двух стартовых турах за счёт удачи и огненной формы Дониэлла Малена. "Кёльн" и "Бохум" не входят в число грозных сил Бундеслиги, но "Хайденхайму" далеко даже до них. Потому этим вечером весь Дортмунд дружно собрался посмотреть, как их любимцы будут избивать дебютанта и набираться уверенности перед международным перерывом. В итоге стадион провёл своих оглушительным свистом, а вера в себя у игроков снова достигла нуля.

Дебют встречи не предвещал беды. Уже на 7-й минуте Брандт положил шедевр. После рикошета мяч прилетел на ногу Юлиану в штрафной, и оттуда он сложнейшим ударом с разворота уложил его в верхний угол. Ещё через 8 минут главный арбитр Тобиас Рейхель решил остаться формалистом и поставил пенальти в пользу хозяев после абсолютно случайного попадания в руку. Джан с 11-метрового удвоил перевес.

После такого старта "Боруссия" немного успокоилась и гости до перерыва сумели дожить без ещё одной пробоины на своём борту. Хотя разгром всё равно казался делом времени. Только вот "жёлто-чёрные" забыли выйти на поле на вторую половину и игра перевернулась вверх дном. Небрежность в игре дортмундцев с каждой минутой возрастала.

Кляйндинст уже в дебюте тайма упустил шикарный шанс отыграть один. Ещё через пару минут Адриан Бек ударил в каркас ворот после углового. Хозяева не слышали тревожных звоночков и вскоре получили по заслугам. Динкчи шикарной пушкой слёту сократил разрыв, а затем "Хайденхайм" получил свой шанс на дурацкий пенальти. Аллер отдал мяч сопернику в своей штрафной, после чего уложил его руками на газон. Кляйндинст свой второй шанс не упустил. Концовка была безумной, обе команды пытались вырвать три очка, но ни одной не удалось совершить желаемое. 2:2. Стыдоба.

Боруссия Д: Кобель – Вольф, Зюле, Шлоттербек, Бенсебаини – Забитцер (Мукоко, 89), Джан, Брандт – Мален, Аллер (Фюллькруг, 78), Адейеми (Нмеча, 64)

Хайденхайм: Мюллер – Траоре, Майнка, Зирслебен, Тойеркауф – Мэлоуни, Томалла (Пирингер, 46) – Динкчи (Пик, 90), Бек (Доведан, 62), Бесте – Кляйндинст