Бундеслига. 3-й тур

Менхенгладбах, Боруссия Парк

Боруссия М – Бавария 1:2

Голы: Итакура 30 – Сане 58, Тель 87

"Бавария" впервые за 5 лет выигрывает на "Боруссия-Парк" благодаря позднему голу Матиса Теля. Несмотря на все перемены в Гладбахе, их умение сдерживать "рекордмайстра" никуда не подевалось, и едва не стоило мюнхенцам первой осечки в сезоне. Но удачные замены Томаса Тухеля сумели перевернуть игру. Впрочем, вопросы к команде ТТ никуда не делись.

"Боруссия" годами стагнирует, но всегда умудряется насолить своему историческому оппоненту. Смешно сказать, но за последние 10 лет у соперников равное количество побед в личных встречах. А до сегодня Гладбах 5 матчей не проигрывал "Баварии". Но верить в продолжение этой серии перед матчем было трудно: летом Гладбах покинули все ведущие футболисты последних лет, плюс с травмами вылетели основной вратарь Омлин и оба опорника Коне и Крамер.

С такой кадровой ситуацией Джерардо Сеоане пришлось ставить на ворота Морица Николаса с опытом одной игры в Бундеслиге, а в центр поля довериться Рокко Райцу, который впервые за 3 года оказался в стартовом составе команды. Райца поставили в центр поля просто для количества – хрупким Нойхаусу и Вайглю нужна была хоть какая-то поддержка. Несмотря на все потери соперника, "Бавария" столкнулась с серьёзными трудностями.

В первом тайме Гладбах оставался очень компактным в обороне и с радостью выбегал в контратаки на пространстве, когда появлялись такие возможности. Синхронности недоставало, особенно в защите, но "Бавария" так вяло комбинировала и не использовала ширину атаки, потому хозяева справлялись.

До перерыва у гостей был по сути один момент. Сане остроумно разобрался с защитником, убрав его первым касанием, а вторым зарядив в перекладину. "Боруссия" же создавала со стандартов. Фридрих после подачи со штрафного тоже попал в каркас ворот. А вот Итакура с углового пробил как надо – удар японца головой по красивой траектории опустился в верхний угол ворот Ульрайха.

Впервые пропустив до перерыва за каденции Тухеля, "Бавария" во второй половине была вынуждена решать самую неприятную для себя задачу – атаковать запакованный автобус. Каких-то новых ответов на трудности в позиционных атаках мы не увидели, но Тухель сумел вовремя освежить нужные зоны, насытить штрафную большим количеством игроков, и его парни осуществили камбек.

Довольно оперативно сравнял счёт Сане. Лерой получил шикарный пас от Киммиха из глубины, эффектно принял грудью и пробросил мяч мимо кипера. И в последние полчаса гости пошли на штурм. Гнабри не сумел расстрелять вратаря с нескольких метров после быстро разыгранного штрафного, тот же Сане не использовал ещё один момент, затянув с ударом. Дело близилось к сенсации, но Матис Тель замкнул крученную подачу Киммиха с углового, обеспечив своей команде победу.

1:2. "Бавария" всё ещё выглядит вялой в начале сезона. Но прогресс наблюдается, как минимум в результатах. Есть третья победа кряду (вторая такая серия в эпоху Тухеля) и первая в Менхенгладахе за много лет. Теперь ждём окончания международного перерыва и встречи с "Байером". Парни Хаби Алонсо должны показать, болеет "Бавария" или бледный футбол – это просто отличительная черта стиля Тухеля.

Боруссия М: Николас – Скалли (Эльведи, 83), Фридрих, Итакура, Вёбер (Ульрих, 74) – Нгуму (Янчке, 74), Райц, Вайгль, Нойхаус, Плеа (Онора, 83) – Чванчара (Пефок, 59)

Бавария: Ульрайх – Мазрауи (Лаймер, 46), Упамекано, Ким, Дэвис – Киммих, Горецка (Тель, 81) – Сане, Мюллер (Шупо-Мотинг, 69), Коман (Гнабри, 69) – Кейн