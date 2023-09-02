Тухель: Я разочарован, что трансфер Пальиньи сорвался

Главный тренер "Баварии" Томас Тухель поделился мыслями относительно трансфера Жоао Пальиньи, который сорвался на последних минутах:

"Я разочарован, что трансфер сорвался, потому что я знал, что Жоау добавил бы нашей команде мастерства. Пальинья также был расстроен из-за этого.

"Каждый сделал то, что должен был сделать, но в конце концов мы не успели это сделать".