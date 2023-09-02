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Тухель: Я разочарован, что трансфер Пальиньи сорвался
Тренер мюнхенцев о сделке, которая не состоялась
Фото: twitter.com
Главный тренер "Баварии" Томас Тухель поделился мыслями относительно трансфера Жоао Пальиньи, который сорвался на последних минутах:
"Я разочарован, что трансфер сорвался, потому что я знал, что Жоау добавил бы нашей команде мастерства. Пальинья также был расстроен из-за этого.
"Каждый сделал то, что должен был сделать, но в конце концов мы не успели это сделать".
Напомним, что трансфер полузащитника "Фулхэма" в Германию сорвался, ведь мюнхенцы не успели оформить подписание до закрытия трансферного окна.
28-летний португалец присоединился в ряды "дачников" летом 2022 года из лиссабонского "Спортинга". За время пребывания в Англии он принял участие в 37 матчах за клуб и забил 4 гола.
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