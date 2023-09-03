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Унион – РБ Лейпциг 0:3. Симонс и Шешко снимают заклятье Берлина

Германия
(1 голосов)

Унион уступает дома впервые за 25 матчей

Унион – РБ Лейпциг 0:3. Симонс и Шешко снимают заклятье Берлина

Фото: Imago

Новина українською

Бундеслига. 3-й тур

Берлин, ан дер Альтен Ферстерей

Унион – РБ Лейпциг 0:3

Голы: Симонс 51, Шешко 85, 87

Удаление: Фолланд 64

Унион: Реннов – Дуки, Кнохе, Лейте – Юранович (Триммель, 71), Лаидуни (Хаберер, 71), Крал, Гозенс (Кауфманн, 86) – Фолланд, Беренс (Руссийон, 86), Фофана (Холлербах, 61)

РБ Лейпциг: Бласвих – Хенрикс (Люкеба, 88), Симакан (Клостерман, 67), Орбан, Раум – Шлагер, Кампль – Симонс (Форсберг, 88), Ольмо – Поульсен (Шешко, 75), Опенда (Баумгартнер, 75)

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В статье: Унион (Берлин) РБ Лейпциг
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