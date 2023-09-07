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Бавария снова попытается купить Жоау Пальинью. Мюнхенцы готовы предложить 70 миллионов евро за игрока

Германия
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У Баварии есть в наличии 70 миллионов евро для осуществления этой сделки

Бавария снова попытается купить Жоау Пальинью. Мюнхенцы готовы предложить 70 миллионов евро за игрока

Фото: twitter.com

UA-Футбол
Новина українською

Напомним, мюнхенский клуб был близок к трансферу полузащитника "Фулхэма" в летнее трансферное окно, но сделка сорвалась, так как англичане не успели найти замену. "Бавария" попытается купитьЖоау Пальинью зимой. Об этом рассказал журналист Bild Кристиан Фальк.

"В случае с Жоау Пальиньей "Бавария" хочет подписать игрока зимой. "Фулхэм" не хотел продавать его летом, потому что не смог найти замену. Но Палинья сказал боссам на обратном пути из Мюнхена в Лондон, что хочет перейти в Мюнхен зимой. И только в Мюнхен. Руководство готово исполнить его желание".

"После продажи Райана Гравенберха в "Ливерпуль" и Бенжамена Павара в миланский "Интер" у "Баварии" есть в наличии 70 миллионов евро для осуществления этой сделки", - написал Фальк в своей колонке.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Жоау Пальинья
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Источник:
caughtoffside

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