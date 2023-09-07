Бавария снова попытается купить Жоау Пальинью. Мюнхенцы готовы предложить 70 миллионов евро за игрока

Напомним, мюнхенский клуб был близок к трансферу полузащитника "Фулхэма" в летнее трансферное окно, но сделка сорвалась, так как англичане не успели найти замену. "Бавария" попытается купитьЖоау Пальинью зимой. Об этом рассказал журналист Bild Кристиан Фальк.

"В случае с Жоау Пальиньей "Бавария" хочет подписать игрока зимой. "Фулхэм" не хотел продавать его летом, потому что не смог найти замену. Но Палинья сказал боссам на обратном пути из Мюнхена в Лондон, что хочет перейти в Мюнхен зимой. И только в Мюнхен. Руководство готово исполнить его желание".

"После продажи Райана Гравенберха в "Ливерпуль" и Бенжамена Павара в миланский "Интер" у "Баварии" есть в наличии 70 миллионов евро для осуществления этой сделки", - написал Фальк в своей колонке.