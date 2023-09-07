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Хавбек Баварии покинул стан Бундестим из-за проблем со спиной

Германия
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Немцам будет его не хватать

Хавбек Баварии покинул стан Бундестим из-за проблем со спиной

Фото: Forbes

Новина українською

Джамал Мусиала покинул расположение сборной Германии из-за болей в спине. Он пропустит матчи с Японией и Францией 9-го и 12-го сентября.

Неизвестно, сможет ли Джамал сыграть в матчах против "Байера" и "Манчестер Юнайтед" – двух следующих поединках "Баварии".

В прошлом сезоне Мусиала сыграл в 47 матчах, забил 16 голов и отдал 16 результативных передач. Портал transfermarkt оценивает 20-летнего немца в 110 миллионов евро.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Джамал Мусиала
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Источник:
fcbayern.com

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