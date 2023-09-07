Германия
Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хавбек Баварии покинул стан Бундестим из-за проблем со спиной
Немцам будет его не хватать
Фото: Forbes
Джамал Мусиала покинул расположение сборной Германии из-за болей в спине. Он пропустит матчи с Японией и Францией 9-го и 12-го сентября.
Неизвестно, сможет ли Джамал сыграть в матчах против "Байера" и "Манчестер Юнайтед" – двух следующих поединках "Баварии".
В прошлом сезоне Мусиала сыграл в 47 матчах, забил 16 голов и отдал 16 результативных передач. Портал transfermarkt оценивает 20-летнего немца в 110 миллионов евро.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:fcbayern.com
Популярное сейчас
- Скандальный экс-украинец будет играть в чемпионате Бельгии
- "Лично я бы из Динамо туда не пошел". Леоненко - о переходе Сидорчука в Вестерло
- Украина против Англии и другие отборочные игры к Евро-2024. Расписание матчей на 4 – 10 сентября
- Бавария снова попытается купить Жоау Пальинью. Мюнхенцы готовы предложить 70 миллионов евро за игрока
- Красотка дня. Сексуальная подруга бывшей звезды Барселоны поражает яркими фото в бикини. ФОТО
- Эффектная инстаграм-модель оголила пятую точку во время футбольного матча. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн