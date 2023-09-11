Юлиан Нагельсманн – главный претендент на место главного тренера сборной Германии. Альтернатива – Маттиас Заммер, сообщает журналист Мэтт Лоу.

В случае, если не удастся договориться ни с Наггельсманном, ни с Заммером, руководить национальной командой вплоть до Евро-2024 будет ныне исполняющий обязанности главного тренера Руди Феллер.

Примечательно, что Маттиас Заммер сейчас в должности советника руководства дортмундской "Боруссии". Он не был главным тренером с 2005-го.

Напомним, что Ханси Флика уволили после разгромного поражения в товарищеском матче с Японией.