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Лейпциг потерял защитника во время матчей сборных. Лидер обороны выбыл на 3 месяца

Германия
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Серьезная утрата

Лейпциг потерял защитника во время матчей сборных. Лидер обороны выбыл на 3 месяца

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Лейпцига" Вилли Орбан травмировался в сборной Венгрии. Национальная команда защитника сыграла вничью с Чехией (1:1).

Орбан отыграл 60 минут после чего его поменяли на Аттила Фиола. В матче против Сербии (1:0) Орбан отыграл все 90 минут и даже забил победный мяч.

Сообщается, что защитник не сможет помочь своей команде в течение 10 недель.

Орбан провел в прошлом сезоне 48 матчей и забил 5 голов за "Лейпциг".

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В статье: РБ Лейпциг Вилли Орбан
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