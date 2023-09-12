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Лейпциг потерял защитника во время матчей сборных. Лидер обороны выбыл на 3 месяца
Серьезная утрата
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Лейпцига" Вилли Орбан травмировался в сборной Венгрии. Национальная команда защитника сыграла вничью с Чехией (1:1).
Орбан отыграл 60 минут после чего его поменяли на Аттила Фиола. В матче против Сербии (1:0) Орбан отыграл все 90 минут и даже забил победный мяч.
Сообщается, что защитник не сможет помочь своей команде в течение 10 недель.
Орбан провел в прошлом сезоне 48 матчей и забил 5 голов за "Лейпциг".
ℹ️ RBL captain Willi Orban picked up an injury to his right knee in Hungary's 1-1 draw with the Czech Republic. The defender will be out for about ten weeks. pic.twitter.com/DUB7cpOoUm— RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) September 12, 2023
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