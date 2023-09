Лейпциг потерял защитника во время матчей сборных. Лидер обороны выбыл на 3 месяца

Защитник "Лейпцига" Вилли Орбан травмировался в сборной Венгрии. Национальная команда защитника сыграла вничью с Чехией (1:1).

Орбан отыграл 60 минут после чего его поменяли на Аттила Фиола. В матче против Сербии (1:0) Орбан отыграл все 90 минут и даже забил победный мяч.

Сообщается, что защитник не сможет помочь своей команде в течение 10 недель.

Орбан провел в прошлом сезоне 48 матчей и забил 5 голов за "Лейпциг".

ℹ️ RBL captain Willi Orban picked up an injury to his right knee in Hungary's 1-1 draw with the Czech Republic. The defender will be out for about ten weeks. pic.twitter.com/DUB7cpOoUm