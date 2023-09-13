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Сборная Германии уже начала переговоры с Юлианом Нагельсманном
Он может быть заинтересован в работе
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Немецкий футбольный союз приступил к переговорам с Юлианом Нагельсманном на позицию главного тренера национальной команды. Бывший менеджер "Баварии" и "Лейпцига" – главный претендент на эту должность.
Нагельсманну также может быть интересна позиция главного тренера сборной своей страны на домашнем ЕВРО.
Главная альтернатива – Маттиас Заммер, который не тренировал с 2005-го. Сейчас он пребывает в должности советника руководства дортмундской "Боруссии".
В случае, если не удастся договориться ни с Наггельсманном, ни с Заммером, руководить национальной командой вплоть до Евро-2024 будет ныне исполняющий обязанности главного тренера Руди Феллер.
При этом, Феллер одержал победу в первом же матче Германии после увольнения Ханси Флика – над Францией (2:1).
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