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Сборная Германии уже начала переговоры с Юлианом Нагельсманном

Германия
(1 голосов)

Он может быть заинтересован в работе

Сборная Германии уже начала переговоры с Юлианом Нагельсманном

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Немецкий футбольный союз приступил к переговорам с Юлианом Нагельсманном на позицию главного тренера национальной команды. Бывший менеджер "Баварии" и "Лейпцига" – главный претендент на эту должность.

Нагельсманну также может быть интересна позиция главного тренера сборной своей страны на домашнем ЕВРО.

Главная альтернатива – Маттиас Заммер, который не тренировал с 2005-го. Сейчас он пребывает в должности советника руководства дортмундской "Боруссии".

В случае, если не удастся договориться ни с Наггельсманном, ни с Заммером, руководить национальной командой вплоть до Евро-2024 будет ныне исполняющий обязанности главного тренера Руди Феллер.

При этом, Феллер одержал победу в первом же матче Германии после увольнения Ханси Флика – над Францией (2:1).

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В статье: Германия Юлиан Нагельсманн
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Источник:
sport1.de

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