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Бавария - Байер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Бундеслиги

Германия
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Бавария - Байер: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 15.09.2023 ⋊ Бундеслига на UA-Футбол

Бавария - Байер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Бундеслиги

Фото: Getty Images, автор – Lars Baron

UA-Футбол
Новина українською

Топ-противостояние в чемпионате Германии. "Бавария" – "вечный" чемпион Бундеслиги, но на старте этого сезона отличную игру показывает "Байер" Хаби Алонсо. Это будет испытание и экзамен для "фармацевтов", матч двух команд, еще не терявших очки в этом сезоне.

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Игра четвертого тура Бундеслиги запланирована на пятницу, 15-го сентября, 21:30. В Украине матчи чемпионата Германии можно посмотреть на видеоплатформе Setanta Sports. Этот матч покажут на Setanta Sports+ на ОТТ-приложении и на линейных каналах других провайдеров.

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Трансляція матчу Баварія - Байєр
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Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за происходящим на поле с помощью текстовой онлайн-трансляции от UA-Футбол >>>

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В статье: Бундеслига Где смотреть футбол
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