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Бавария - Байер: вспомните футболистов, которые играли в этих командах? Квиз от UA-Футбол
Матч должен получиться интересный
Фото: Getty Images, автор – Lars Baron
В пятницу, 15-го сентября, в Мюнхене пройдет центральный матч 4-го тура Бундеслиги 2023/24. Там встретятся единственные команды, которые в этом сезоне еще не теряли очков – местная "Бавария" будет принимать леверкузенский "Байер".
Перед этим поединком мы предлагаем освежить в памяти футболистов, выступавших за эти команды. В викторине будут встречаться игроки, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.
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