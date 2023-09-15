Бавария - Байер: вспомните футболистов, которые играли в этих командах? Квиз от UA-Футбол

В пятницу, 15-го сентября, в Мюнхене пройдет центральный матч 4-го тура Бундеслиги 2023/24. Там встретятся единственные команды, которые в этом сезоне еще не теряли очков – местная "Бавария" будет принимать леверкузенский "Байер".

Перед этим поединком мы предлагаем освежить в памяти футболистов, выступавших за эти команды. В викторине будут встречаться игроки, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.