  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Бавария представила необычную форму в честь фестиваля пива
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бавария представила необычную форму в честь фестиваля пива

Германия
(1 голосов)

В субботу в Германии стартует Октоберфест

Бавария представила необычную форму в честь фестиваля пива

Фото: fcbayern.com

Новина українською

"Бавария" представила форму в честь фестиваля Октоберфест.

Экипировка выполнена в бледно-зеленом цвете и с узором из горных цветов. Вместо привычного логотипа клуба на джерси нанесена ретро-эмблема. На внутренней стороне шеи цветок эдельвейса и маленькая надпись "Wiesn 2023".

В этой форме мюнхенцы выйдут на поле в матче 4-го тура Бундеслиги против "Байера", который состоится сегодня, 15 сентября.

Октоберфест - фольклорный фестиваль пива. В этом году он пройдет с 16 сентября по 3 октября.

По теме
yellow-arrow
Бавария - Байер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Германии
yellow-arrow
В Баварии восхищаются тренером, на которого претендует Реал Мадрид
yellow-arrow
Бавария - Байер: вспомните футболистов, которые играли в этих командах? Квиз от UA-Футбол
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
fcbayern.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде