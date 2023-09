Бавария представила необычную форму в честь фестиваля пива

"Бавария" представила форму в честь фестиваля Октоберфест.

Экипировка выполнена в бледно-зеленом цвете и с узором из горных цветов. Вместо привычного логотипа клуба на джерси нанесена ретро-эмблема. На внутренней стороне шеи цветок эдельвейса и маленькая надпись "Wiesn 2023".

В этой форме мюнхенцы выйдут на поле в матче 4-го тура Бундеслиги против "Байера", который состоится сегодня, 15 сентября.

Октоберфест - фольклорный фестиваль пива. В этом году он пройдет с 16 сентября по 3 октября.

#Advertisement | Oktoberfest style for tonight's match. ???? ???? The new #FCBayern Oktoberfest jersey!

