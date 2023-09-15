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Бавария представила необычную форму в честь фестиваля пива
В субботу в Германии стартует Октоберфест
Фото: fcbayern.com
"Бавария" представила форму в честь фестиваля Октоберфест.
Экипировка выполнена в бледно-зеленом цвете и с узором из горных цветов. Вместо привычного логотипа клуба на джерси нанесена ретро-эмблема. На внутренней стороне шеи цветок эдельвейса и маленькая надпись "Wiesn 2023".
В этой форме мюнхенцы выйдут на поле в матче 4-го тура Бундеслиги против "Байера", который состоится сегодня, 15 сентября.
Октоберфест - фольклорный фестиваль пива. В этом году он пройдет с 16 сентября по 3 октября.
#Advertisement | Oktoberfest style for tonight's match. ????— FC Bayern Munich (@FCBayernEN) September 15, 2023
???? The new #FCBayern Oktoberfest jersey!
????????'???? ???????? ???????????? ???????????????????????????? ????????— FC Bayern Munich (@FCBayernEN) September 15, 2023
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