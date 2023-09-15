Бавария – Байер 2:2. Боевая ничья чемпиона и претендента

Бундеслига, 4-й тур

Мюнхен, Альянц Арена

Бавария – Байер 2:2

Голы: Кейн 7, Горецка 86 – Гримальдо 24, Паласиос 90+4 (п)

"Бавария" и "Байер" выдали одну из лучших битв последних сезонов Бундеслиги в попытке выявить сильнейшего. Чемпион был полон решимости доказать своё превосходство, но претендент достойно держал удар и проявил характер, дважды отыгрываясь по ходу матча. "Рекордмайстер" непременно возьмёт своё на дистанции, но удержать первое место по итогам первых четырёх туров – это уже весомое заявление от команды Хаби Алонсо.

Большие матчи часто не оправдывают ожиданий из-за излишней осторожности и зацикленности соперников на нейтрализации друг друга. Но это был не наш случай. "Бавария" и "Байер" с небольшой передышкой после перерыва рубились не на шутку. Оппоненты не стеснялись идти в открытый бой и практически все 90 минут обменивались ударами, поочередно прижимали друг друга к канатам, но падать на землю отказывались.

"Бавария" начала бой очень активно. Высокий прессинг обеспечил три высоких перехвата на половине поля гостей в дебютные минуты. "Байер" имитировал спокойствие, но под натиском не продержался. Тапсоба самоуверенно бросился в дриблинг и привёз корнер, с которого Харри Кейн открыл счёт уже на 7-й минуте. На этом моменте игра "Байера" двухлетней давности или не дай бог "Боруссии" начала бы сыпаться. Но парни Алонсо достойно приняли удар.

"Байер" постепенно начал находить отмычки от прессинг хозяев и несколько раз вырвался в быстрые атаки: пасам Виртца и Хофманна не хватило нескольких десятков сантиметров точности для острого удара. Быстро вернул паритет очередной стандарт. Мюллер увлёкся борьбой и привёз опасный штрафной, который в шикарной манере исполнил Алекс Гримальдо. Леверкузен поверил в свои силы, стал высоко встречать и вынуждать ошибки. Бонифас дважды опасно зашёл практически на угол вратарской, порвав на куски Упамекано, но не сумев пробить Ульрайха.

Но "Бавария" не была бы "Баварией", если бы не остановила это безобразие ещё до перерыва. Мюллер опасно бил головой со штрафного, а затем Та чудом справился с добиванием от Гнабри. Сане нагло залез в центр с фланга и укладывал мяч в угол, но Градецки словил настоящий кураж. Вскоре последовал свисток на перерыв – от второго пропущенного "Байер" уберёг гонг.

Как это часто бывает, главные тренеры своими замечаниями в перерыве успокоили бойцов, и на какое-то время игра утратила динамику. Но ненадолго. Кейн уже через четверть часа обязан был оформлять дубль после быстрого паса Мюллера, но у Градецки сегодня был матч года. Фин чудом перевёл мяч над перекладиной. "Байер" ответил убийственной комбинацией Бонифаса и Виртца. Фло одним замахом убил двух (центрбеков) зайцев, но пробил в штангу с нескольких метров. Затем был обмен выходами Мусиалы и Бонифаса, но вратари были на высоте.

Всё близилось к закономерной ничье, как Горецка решил ослушаться команд Тухеля (тренер требует от Леона меньше подключений вперёд) и за 4 минуты до финиша вывел хозяев вперёд. Альянц Арена ликовала, но "Байер" отказывался проигрывать. Дэвис после навалы гостей случайно зацепил Хофманна и на ровном месте привёз пенальти. Паласиос снова был точен и вытянул ничью для своей команды.

2:2. Возможно лучший матч немецкого сезона был сыгран уже в четвёртом туре. "Байер" не только сумел показать свой лучший футбол на "Альянц Арене", но и был невероятно стойким психологически по ходу этого изнурительного боя (в Дортмунде о таком и не мечтают). Пожалуй, в целом "Бавария" была в целом острее и ближе к победе, но своё превосходство им доказать не удалось. Не только из-за итогового результата.

Бавария: Ульрайх – Лаймер (де Лигт, 85), Упамекано, Ким, Дэвис – Киммих (Мазрауи, 61), Горецка – Сане, Мюллер (Мусиала, 61), Гнабри (Тель, 70) – Кейн (Шупо-Мотинг, 85)

Байер: Градецки – Коссуну, Та, Тапсоба (Гложек, 90) – Фримпонг (Адли, 82), Андрих (Паласиос, 46), Джака, Гримальдо – Хофманн (Амири, 90+6), Виртц (Инкапье, 90+6) – Бонифас

Предупреждения: Хофманн 34, Виртц 47, Тапсоба 69