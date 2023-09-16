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Хаби Алонсо не проиграл бывшим. Бавария – Байер 2:2. Видео голов и обзор матча
Леверкузенцы вырвали ничью
Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию представляем видеообзор матча четвертого тура Бундеслиги, в котором "Бавария" принимала "Байер" на "Альянц Арене". Мюнхенцы уже на седьмой минуте открыли счет благодаря удачной игре Кейна на добивании, однако "Байер" быстро выровнял паритет на табло. Такая же ситуация была в конце матча: “Бавария” забила, но гости через несколько минут вырвали итоговую ничью благодаря пенальти.
"Бавария" - "Байер" 2:2
Голы: Кейн 7, Горецка 86 – Гримальдо 24, Паласиос 90+4 (пен.)
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