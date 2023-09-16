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Бундеслига. Хуммельс и Ройс тащат БД, неугомонный Гирасси и уверенный Лейпциг
А также второе поражение Униона
Фото: Imago
Бундеслига, 4-й тур
Фрайбург, Европа Парк
Фрайбург – Боруссия Дортмунд 2:4
Голы: Хелер 45+2, Хефлер 45+6 – Хуммельс 11, 88, Мален 60, Ройс 90+2
Фрайбург: Атуболу – Линхарт, Гинтер, Гульде, Кюблер (Шмидт, 85) – Эггештайн, Хефлер – Шаллаи, Доан (Рель, 85), Хелер (Адаму, 78) – Грегорич (Грифо, 28)
Боруссия Д: Кобель – Рюэрсон, Хуммельс, Шлоттербек, Бенсебаини (Вольф, 46) – Забитцер, Джан (Мукоко, 84), Брандт (Ройс, 71) – Мален, Аллер (Фюллькруг, 59), Адейеми (Нмеча, 59)
Удаление: Хефлер 82
Вольфсбург, Фольксваген Арена
Вольфсбург – Унион 2:1
Голы: Винд 12, Меле 30 – Гозенс 28
Лейпциг, РБ Арена
РБ Лейпциг – Аугсбург 3:0
Голы: Симонс 6, Опенда 11, Раум 27
Майнц, WWK Арена
Майнц – Штутгарт 1:3
Голы: Баррейро 69 – Гирасси 56, 84, 90+7
Кёльн, Рейн Энерги
Кёльн – Хоффенхайм 1:3
Голы: Зельке 61 – Крамарич 1, Гриллич 28, Байер 52
Удаление: Карстенсен 90 (хозяева)
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