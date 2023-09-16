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Бундеслига. Хуммельс и Ройс тащат БД, неугомонный Гирасси и уверенный Лейпциг

Германия
(1 голосов)

А также второе поражение Униона

Бундеслига. Хуммельс и Ройс тащат БД, неугомонный Гирасси и уверенный Лейпциг

Фото: Imago

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Бундеслига, 4-й тур

Фрайбург, Европа Парк

Фрайбург – Боруссия Дортмунд 2:4

Голы: Хелер 45+2, Хефлер 45+6 – Хуммельс 11, 88, Мален 60, Ройс 90+2

Фрайбург: Атуболу – Линхарт, Гинтер, Гульде, Кюблер (Шмидт, 85) – Эггештайн, Хефлер – Шаллаи, Доан (Рель, 85), Хелер (Адаму, 78) – Грегорич (Грифо, 28)

Боруссия Д: Кобель – Рюэрсон, Хуммельс, Шлоттербек, Бенсебаини (Вольф, 46) – Забитцер, Джан (Мукоко, 84), Брандт (Ройс, 71) – Мален, Аллер (Фюллькруг, 59), Адейеми (Нмеча, 59)

Удаление: Хефлер 82

Вольфсбург, Фольксваген Арена

Вольфсбург – Унион 2:1

Голы: Винд 12, Меле 30 – Гозенс 28

Лейпциг, РБ Арена

РБ Лейпциг – Аугсбург 3:0

Голы: Симонс 6, Опенда 11, Раум 27

Майнц, WWK Арена

Майнц – Штутгарт 1:3

Голы: Баррейро 69 – Гирасси 56, 84, 90+7

Кёльн, Рейн Энерги

Кёльн – Хоффенхайм 1:3

Голы: Зельке 61 – Крамарич 1, Гриллич 28, Байер 52

Удаление: Карстенсен 90 (хозяева)

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