Бундеслига. 4-й тур

Бохум, Воновия Рурштадион

Бохум – Айнтрахт 1:1

Голы: Штегер 74 (пен) – Эбимбе 55

"Айнтрахт" продолжает производить блеклое впечатление, сыграв вничью 1:1 в третий раз кряду. На этот раз парни Дино Топмёллера не смогли справиться с "Бохумом". Более того, "несгибаемые" имели все шансы нанести "орлам" первое поражение в кампании, устроив штурм в последней 10-минутке.

Летом Франкуфурт потерял творца европейского триумфа годичной давности Оливера Гласнера и главную звезду Рандаля Коло Муани. И в первых четырёх турах мы не увидели никаких признаков того, что клуб сумеет держать привычный уровень в этом сезоне.

Смелый "Бохум" настрелял на полтора десятка ударов больше за 90 минут, в то время как "орлы" кроме трёх контрвыпадов за всю игру не предложили ничего. Удивительно, что даже свою планку в один гол за матч в таких условиях удалось выполнить.

После сухого первого тайма гости неожиданно повели на старте второго. Мармуш разбил офсайдную ловушку хозяев, прорвался к воротам, и если с его ударом Риманн справиться сумел, то на добивание от Эбимбе кипер был уже бессилен. Мармуш мог бы стать героем встречи, если бы вскоре не привёз глупый пенальти на свои ворота, реализованный Штегером.

Почуяв кровь, "Бохум" бросил в бой ещё одного форварда и принялся добивать. "Айнтрахт" смиренно отсиживался в обороне, что стало сюрпризом. Как и то, что им удалось удержать ничью. 1:1. Ничья, которая не устроила никого. "Бохум" не сумел конвертировать перевес в результат, а "Айнтрахт" был настолько слаб, что даже дичайший отскок и случайная победа не скрасили бы их вечер.

Бохум: Риманн – Машович, Ордец, Бернарду – Пасслак, Беро, Антони (Ферстер, 69), Штегер (Шлоттербек, 84), Виттек (Антви-Аджей, 63)– Хофманн (Пасиенсия, 63), Асано (Дашнер, 69)

Айнтрахт: Трапп – Тута (Смолчич, 90), Кох, Пачо – Бута (Макс, 90), Ларссон, Схири, Нкунку (Шаиби, 46) – Эбимбе, Гётце (Ааронсон, 80) – Нгангам (Мармуш, 46)