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Бавария хочет продлить контракт с Упамекано

Германия
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Договор еще на два года

Бавария хочет продлить контракт с Упамекано

Фото: imago images/Jan Huebner

Новина українською

Защитник "Баварии" Дайо Упамекано может продлить контракт с клубом до июня 2028 года. Нынешнее соглашение действует до лета 2026-го.

По данным журналиста Николо Скиры, мюнхенцы готовы в ближайшие недели начать переговоры с 24-летним французом по продолжению сотрудничества.

"Бавария" купила Упамекано летом 2021 года у "Лейпцига" за 42,5 миллиона евро. Сейчас трансфермаркт оценивает игрока в 60 миллионов. В этом сезоне он сыграл 4 матча.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Дайо Упамекано
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Источник:
Nico Schira

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