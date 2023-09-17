Бавария хочет продлить контракт с Упамекано

Защитник "Баварии" Дайо Упамекано может продлить контракт с клубом до июня 2028 года. Нынешнее соглашение действует до лета 2026-го.

По данным журналиста Николо Скиры, мюнхенцы готовы в ближайшие недели начать переговоры с 24-летним французом по продолжению сотрудничества.

"Бавария" купила Упамекано летом 2021 года у "Лейпцига" за 42,5 миллиона евро. Сейчас трансфермаркт оценивает игрока в 60 миллионов. В этом сезоне он сыграл 4 матча.