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Германия все же договорилась с Нагельсманном о контракте. Менеджер пошел на снижение зарплаты

Германия
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Деньги не проблема

Германия все же договорилась с Нагельсманном о контракте. Менеджер пошел на снижение зарплаты

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сборная Германии и Юлиан Нагельсманн подпишут контракт. Менеджер будет зарабатывать 4 миллиона евро в год.

Специалист уже договорился с "Баварией" о расторжении контракта. В клубе он получал около 7 миллионов евро в год. Именно из-за зарплаты Нагельсманн долгое время не решался руководить национальной командой, по крайней мере так сообщали СМИ.

После увольнения из "Баварии", Нагельсманн продолжал оставаться на контракте с клубом, получая около 5 миллионов евро в год. "Мюнхенцы" не расторгали контракт со специалистом чтобы получить компенсацию от клуба, который захочет пригласить немца, но в Бундестим его были готовы отпустить бесплатно.

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В статье: Германия Бавария (Мюнхен) Юлиан Нагельсманн
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