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Германия все же договорилась с Нагельсманном о контракте. Менеджер пошел на снижение зарплаты
Деньги не проблема
Getty Images / Global Images Ukraine
Сборная Германии и Юлиан Нагельсманн подпишут контракт. Менеджер будет зарабатывать 4 миллиона евро в год.
Специалист уже договорился с "Баварией" о расторжении контракта. В клубе он получал около 7 миллионов евро в год. Именно из-за зарплаты Нагельсманн долгое время не решался руководить национальной командой, по крайней мере так сообщали СМИ.
После увольнения из "Баварии", Нагельсманн продолжал оставаться на контракте с клубом, получая около 5 миллионов евро в год. "Мюнхенцы" не расторгали контракт со специалистом чтобы получить компенсацию от клуба, который захочет пригласить немца, но в Бундестим его были готовы отпустить бесплатно.
Julian Nagelsmann's Bayern contract is set to be terminated. FCB will let Nagelsmann join the DFB for free. The coach will take a pay cut and will earn around €4m until the Euros [@BILD] https://t.co/HAoXooWWgz— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 19, 2023
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