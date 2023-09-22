Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Байер - самый результативный клуб европейских топ-лиг в этом сезоне
25 голов в 6 матчах сезона
Getty Images/Global Images Ukraine
Команда из Леверкузена одержала победу над "Хекеном" со счетом 4:0 в 1-м туре группового этапа Лиги Европы.
Всего в 6 матчах текущего сезона команда Хаби Алонсо забила 25 мячей - больше, чем любой другой клуб из топ-5 лиг. "Байер" вместе с "Баварией" находится на первой строчке в Германии после 4 сыгранных матчей. Единственная потеря очков у леверкузенцев в этом сезоне была в матче против мюнхенской команды 2:2.
Следующую игру "Байер" проведет 24 сентября - команда встретится с "Хайденхаймом" в Бундеслиге.
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
25 - Bayer 04 Leverkusen have scored a total of 25 competitive goals this season - more than any other side in Europe's top five leagues. Elite pic.twitter.com/Wz99ppog0r— OptaFranz (@OptaFranz) September 21, 2023
Популярное сейчас
- Достойное выступление Зари, наказание для сборной, попытки помочь Милевскому. Главные новости за 21 сентября
- Тут вам не АПЛ. Брайтон - АЕК 2:3. Видео голов и обзор матча
- Таблица коэффициентов. Украина опустилась на восемнадцатое место
- Янг Бойз — РБ Лейпциг. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 19.09.2023
- Фанатки будут разочарованы. Жена Конопли рассказала, есть ли девушка у Мудрика. ВИДЕО
- Жена Конопли рассказала про скандальный разрыв с защитником Динамо. ВИДЕО
Новости по теме
- 21:55 Зарубежные Лига Европы. Байер и Ренн показали класс, Лукаку пробил Коваля, Ливерпуль вовремя спохватился
- 00:40 Прогнозы на футбол Бавария - Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов на 20.09.2023
- 09:38 Зарубежные Хаби Алонсо не проиграл бывшим. Бавария – Байер 2:2. Видео голов и обзор матча