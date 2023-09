Байер - самый результативный клуб европейских топ-лиг в этом сезоне

Команда из Леверкузена одержала победу над "Хекеном" со счетом 4:0 в 1-м туре группового этапа Лиги Европы.

Всего в 6 матчах текущего сезона команда Хаби Алонсо забила 25 мячей - больше, чем любой другой клуб из топ-5 лиг. "Байер" вместе с "Баварией" находится на первой строчке в Германии после 4 сыгранных матчей. Единственная потеря очков у леверкузенцев в этом сезоне была в матче против мюнхенской команды 2:2.

Следующую игру "Байер" проведет 24 сентября - команда встретится с "Хайденхаймом" в Бундеслиге.

