Нагельсманн: Сборная Германии будет сплоченной командой

Новоиспеченный главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн прокомментировал свое назначение на пост главного тренера команды.

“В нашей стране будет проводиться Чемпионат Европы. Это нечто особенное, происходящее всего раз в несколько десятилетий. Я направлю все ресурсы на то, чтобы команда провела отличный турнир в нашей большой стране. Испытываю огромное желание выдержать испытание. Матч в Дортмунде являлся началом этого пути. В течение следующего года мы будем сплоченной командой”, – сказал Нагельсманн.

Напомним, что стороны подписали контракт до конца следующего Чемпионата Европы, который состоится в Германии летом 2024 года. Для Нагельсманна это первый опыт работы с национальной сборной.

Дебютировать специалист сможет уже во время ближайшей международной паузы. 14 октября сборная Германии сыграет товарищеский матч против США, а 18 октября – против Мексики.