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Нагельсманн: Сборная Германии будет сплоченной командой
Вскоре уже домашний ЧЕ
Фото: dfb.de
Новоиспеченный главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн прокомментировал свое назначение на пост главного тренера команды.
“В нашей стране будет проводиться Чемпионат Европы. Это нечто особенное, происходящее всего раз в несколько десятилетий. Я направлю все ресурсы на то, чтобы команда провела отличный турнир в нашей большой стране. Испытываю огромное желание выдержать испытание. Матч в Дортмунде являлся началом этого пути. В течение следующего года мы будем сплоченной командой”, – сказал Нагельсманн.
Напомним, что стороны подписали контракт до конца следующего Чемпионата Европы, который состоится в Германии летом 2024 года. Для Нагельсманна это первый опыт работы с национальной сборной.
Дебютировать специалист сможет уже во время ближайшей международной паузы. 14 октября сборная Германии сыграет товарищеский матч против США, а 18 октября – против Мексики.
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