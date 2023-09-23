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Вердер – Кёльн 2:1. Наследие Фюллькруга в надёжных руках

Германия
(1 голосов)

Суперсаб Джастин Нджинма делает разницу

Вердер – Кёльн 2:1. Наследие Фюллькруга в надёжных руках

Фото: SV Werder Bremen, Twitter

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Бундеслига, 5-й тур

Бремен, Везердштадион

Вердер – Кёльн 2:1

Голы: Борре 38, Нджинма 67 – Зельке 31

Вердер: Павленка – Пипер, Штарк, Велькович – Вайзер, Шмид (Кейта, 90+2), Линен (Гросс, 80), Стаге, Деман – Борре (Нджинма, 66), Дукш (Вольтемаде, 80)

Кёльн: Швебе – Шмитц, Хюберс, Шабо, Пакярада – Хусейнбашич (Тиггес, 75), Кайнц – Любичич (Адамян, 83), Вальдшмидт (Алиду, 66), Майна (Даунс, 83) – Зельке

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В статье: Вердер (Бремен) Кельн
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