Германия
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Вердер – Кёльн 2:1. Наследие Фюллькруга в надёжных руках
Суперсаб Джастин Нджинма делает разницу
Фото: SV Werder Bremen, Twitter
Бундеслига, 5-й тур
Бремен, Везердштадион
Вердер – Кёльн 2:1
Голы: Борре 38, Нджинма 67 – Зельке 31
Вердер: Павленка – Пипер, Штарк, Велькович – Вайзер, Шмид (Кейта, 90+2), Линен (Гросс, 80), Стаге, Деман – Борре (Нджинма, 66), Дукш (Вольтемаде, 80)
Кёльн: Швебе – Шмитц, Хюберс, Шабо, Пакярада – Хусейнбашич (Тиггес, 75), Кайнц – Любичич (Адамян, 83), Вальдшмидт (Алиду, 66), Майна (Даунс, 83) – Зельке
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