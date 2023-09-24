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Аутсайдеры Бундеслиги установили исторический антирекорд на старте сезона
В том числе и клуб футболиста с украинским паспортом
Getty Images/Global Images Ukraine
Впервые в истории немецкой Бундеслиги сразу пять команд в пяти стартовых турах не смогли выиграть хотя бы один матч. Об этом сообщает Opta.
5/0 - For the first time in Bundesliga history, five teams are winless after the first five games of the season. Waiting.— OptaFranz (@OptaFranz) September 23, 2023
Речь идет об аутсайдерах турнирной таблицы, занимающих с 14 по 18 места: "Бохум", "Боруссия" М, "Кельн", "Дармштадт", "Майнц".
К ним также мог присоединиться “Аугсбург”, однако вчера он добыл свою первую победу в сезоне – над вышеупомянутым “Майнцем”.
Добавим, что за "Бохум" выступает футболист с украинским паспортом Иван Ордец, у которого до сих пор есть постоянный контракт с "Динамо" Москва. Вчера его клуб уступил "Баварии" со счетом 0:7.
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