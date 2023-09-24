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Аутсайдеры Бундеслиги установили исторический антирекорд на старте сезона

Германия
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В том числе и клуб футболиста с украинским паспортом

Аутсайдеры Бундеслиги установили исторический антирекорд на старте сезона

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Впервые в истории немецкой Бундеслиги сразу пять команд в пяти стартовых турах не смогли выиграть хотя бы один матч. Об этом сообщает Opta.

Речь идет об аутсайдерах турнирной таблицы, занимающих с 14 по 18 места: "Бохум", "Боруссия" М, "Кельн", "Дармштадт", "Майнц".

К ним также мог присоединиться “Аугсбург”, однако вчера он добыл свою первую победу в сезоне – над вышеупомянутым “Майнцем”.

Добавим, что за "Бохум" выступает футболист с украинским паспортом Иван Ордец, у которого до сих пор есть постоянный контракт с "Динамо" Москва. Вчера его клуб уступил "Баварии" со счетом 0:7.

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