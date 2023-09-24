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Байер – Хайденхайм 4:1. Леверкузен и Бонифасе не сбавляют оборотов

Германия
(1 голосов)

Байер снова побеждает, Бонифасе снова оформляет дубль

Байер – Хайденхайм 4:1. Леверкузен и Бонифасе не сбавляют оборотов

Фото: Imago Images

Новина українською

Бундеслига, 5-й тур

Леверкузен, БайАрена

Байер – Хайденхайм 4:1

Голы: Бонифасе 9, 74 (п) Хофманн 63, Адли 82 – Динкчи 58

Байер: Градецки – Коссуну, Та, Тапсоба – Фримпонг (Телла, 79), Паласиос (Андрих, 71), Джака, Гримальдо (Инкапье, 85) – Хофманн, Виртц (Адли, 71) – Бонифасе (Гложек, 85)

Хайденхайм: Мюллер – Траоре, Майнка, Зирслебен, Ференбах – Мэлоуни, Тойеркауф (Пик, 70) – Динкчи (Сесса, 82), Доведан (Бек, 63), Бесте (Томалла, 82) – Кляйндинст (Пирингер, 82)

Предупреждения: Паласиос 31 – Тойеркауф 37

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В статье: Байер (Леверкузен) Хайденхайм
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