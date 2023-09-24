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Байер – Хайденхайм 4:1. Леверкузен и Бонифасе не сбавляют оборотов
Байер снова побеждает, Бонифасе снова оформляет дубль
Фото: Imago Images
Бундеслига, 5-й тур
Леверкузен, БайАрена
Байер – Хайденхайм 4:1
Голы: Бонифасе 9, 74 (п) Хофманн 63, Адли 82 – Динкчи 58
Байер: Градецки – Коссуну, Та, Тапсоба – Фримпонг (Телла, 79), Паласиос (Андрих, 71), Джака, Гримальдо (Инкапье, 85) – Хофманн, Виртц (Адли, 71) – Бонифасе (Гложек, 85)
Хайденхайм: Мюллер – Траоре, Майнка, Зирслебен, Ференбах – Мэлоуни, Тойеркауф (Пик, 70) – Динкчи (Сесса, 82), Доведан (Бек, 63), Бесте (Томалла, 82) – Кляйндинст (Пирингер, 82)
Предупреждения: Паласиос 31 – Тойеркауф 37
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