  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Кубок Германии. Бавария легко справляется с представителем 3-го дивизиона
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кубок Германии. Бавария легко справляется с представителем 3-го дивизиона

Германия
Обновлено
(1 голосов)
Кубок Германии. Бавария легко справляется с представителем 3-го дивизиона

Lukas Barth-Tuttas - Pool/Getty Images

Новина українською

Кубок Германии, 1-й раунд

Пройссен – Бавария 0:4

Голы: Шупо-Мотинг 9, Лаймер 40, Крэциг 45, Тель 86

Бавария: Перец – Лаймер (Сарр, 63), Мазрауи, Горецка, Дэвис (Геррейру, 62) – Киммих (Фукуи, 63), Мусиала – Коман, Гнабри (Крэтциг, 11), Тель – Шупо-Мотинг (Сане, 83)

"Бавария" легко преодолела первый раунд Кубка Германии, разгромив на выезде "Пройссен". Представитель третьего дивизиона не смог избежать крупного счёта, несмотря на серьёзные кадровые трудности мюнхенцев. К последним добавилась ещё и травма Сержа Гнабри, полученная в дебюте встречи.

Сегодня вовсю сказалась короткая лавка "Баварии" и отсутствие внутренного резерва из академии. Все три центральных защитника "рекордмайстра" оказались в лазарете, потому в сердце обороны вышли фулбек Мазрауи и полузащитник Горецка. Лаймеру при этом пришлось играть справа в обороне, а Мусиале – в опорной зоне.

Все это не имело никакого значения этим вечером, но потенциально может стать серьёзной проблемой для Томаса Тухеля. Например, если к субботней встрече против "РБ Лейпцига" не успеют восстановиться двое из трио Ким, де Лигт и Упамекано.

Уже на 9-й минуте Шупо-Мотинг открыл счёт в матче после серии рикошетов в чужой штраной. В конце тайма Лаймер классным парашютом удвоил счёт с подачи Горецки, а затем дебютным голом за клуб отметился Франс Крэтциг, заменивший Гнабри после травмы. Второй тайм был очень спокойным, и лишь голод Матиса Теля к голам позволил изменить счёт на табло. 4:0.

По теме
yellow-arrow
Красотка дня. Эффектная жена новой звезды Байера, который разрывает Бундеслигу. ФОТО
yellow-arrow
Официально. Майнц подписал Гилявоги, поигравшего за Вольфсбург, Атлетико и сборную Франции
yellow-arrow
Кубок Украины, Трубин против Порту, а дальше – снова УПЛ. Расписание футбола на 25 сентября - первое октября
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде