Кубок Германии. Бавария легко справляется с представителем 3-го дивизиона

Кубок Германии, 1-й раунд

Пройссен – Бавария 0:4

Голы: Шупо-Мотинг 9, Лаймер 40, Крэциг 45, Тель 86

Бавария: Перец – Лаймер (Сарр, 63), Мазрауи, Горецка, Дэвис (Геррейру, 62) – Киммих (Фукуи, 63), Мусиала – Коман, Гнабри (Крэтциг, 11), Тель – Шупо-Мотинг (Сане, 83)

"Бавария" легко преодолела первый раунд Кубка Германии, разгромив на выезде "Пройссен". Представитель третьего дивизиона не смог избежать крупного счёта, несмотря на серьёзные кадровые трудности мюнхенцев. К последним добавилась ещё и травма Сержа Гнабри, полученная в дебюте встречи.

Сегодня вовсю сказалась короткая лавка "Баварии" и отсутствие внутренного резерва из академии. Все три центральных защитника "рекордмайстра" оказались в лазарете, потому в сердце обороны вышли фулбек Мазрауи и полузащитник Горецка. Лаймеру при этом пришлось играть справа в обороне, а Мусиале – в опорной зоне.

Все это не имело никакого значения этим вечером, но потенциально может стать серьёзной проблемой для Томаса Тухеля. Например, если к субботней встрече против "РБ Лейпцига" не успеют восстановиться двое из трио Ким, де Лигт и Упамекано.

Уже на 9-й минуте Шупо-Мотинг открыл счёт в матче после серии рикошетов в чужой штраной. В конце тайма Лаймер классным парашютом удвоил счёт с подачи Горецки, а затем дебютным голом за клуб отметился Франс Крэтциг, заменивший Гнабри после травмы. Второй тайм был очень спокойным, и лишь голод Матиса Теля к голам позволил изменить счёт на табло. 4:0.