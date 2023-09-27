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Известны причины, почему Боруссия (Дортмунд) не арендовала Санчо в январе
Клуб взвесил все за и против
Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает Bild, дортмундская "Боруссия" рассматривала возможность аренды вингера Джейдона Санчо, проданного "Манчестер Юнайтед" за 85 млн евро в 2021 году.
Однако клуб отказался от дальнейшей работы в этом направлении по двум причинам. Во-первых, руководство немецкого клуба волнует тот факт, что футболист не соблюдает режим и имеет проблемы с дисциплиной. В частности, боссов больше всего беспокоит то, что англичанин часто проводят ночи за видеоиграми, что может, ухудшить и так не лучшую атмосферу в команде.
Во-вторых, "Боруссия", после общения с посредниками, обнаружила, что "Манчестер Юнайтед" готов только продать Санчо. За игрока будут требовать 60 миллионов евро, что больше, чем дортмундцы могут себе позволить.
В текущем сезоне вингер провел 3 матча в АПЛ, после чего поссорился с главным тренером Эриком тен Хагом.
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