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РБ Лейпциг - Бавария: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Центральный матч тура в немецкой Бундеслиге – смотреть прямую трансляцию
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Марко Розе – специалист по "Баварии". Начиная с сезона 2019/2020 47-летнему тренеру четыра раза удалось обыграть несменного чемпиона. Сможет ли его "РБ Лейпциг" вновь огорчить "Баварию" в центральном матче шестого тура Бундеслиги?
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Чемпионат Германии, шестой тур
30 сентября 2023. Лейпциг, "Ред Булл Арена"
"РБ Лейпциг" 19:30 "Бавария"
Телетрансляція – Setanta Sports
Трансляція матчу РБ Лейпциг - БаваріяСмотреть трансляцию
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