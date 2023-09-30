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РБ Лейпциг - Бавария: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Германия
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Центральный матч тура в немецкой Бундеслиге – смотреть прямую трансляцию

РБ Лейпциг - Бавария: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Марко Розе – специалист по "Баварии". Начиная с сезона 2019/2020 47-летнему тренеру четыра раза удалось обыграть несменного чемпиона. Сможет ли его "РБ Лейпциг" вновь огорчить "Баварию" в центральном матче шестого тура Бундеслиги?

Чемпионат Германии, шестой тур

30 сентября 2023. Лейпциг, "Ред Булл Арена"

"РБ Лейпциг" 19:30 "Бавария"

Телетрансляція – Setanta Sports

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В статье: Бавария (Мюнхен) Бундеслига телетрансляции РБ Лейпциг Где смотреть футбол смотреть футбол онлайн
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