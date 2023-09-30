  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. РБ Лейпциг – Бавария 2:2. Энергетиков хватило только на тайм
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

РБ Лейпциг – Бавария 2:2. Энергетиков хватило только на тайм

Германия
(1 голосов)

Мюнхенцы в 4-й раз подряд теряют очки против Лейпциг

РБ Лейпциг – Бавария 2:2. Энергетиков хватило только на тайм

Фото: FC Bayern München

Новина українською

Бундеслига, 6-й тур

Лейпциг, Ред Булл Арена

РБ Лейпциг – Бавария 2:2

Голы: Опенда 20, Люкеба 26 – Кейн 57 (п), Сане 70

РБ Лейпциг: Бласвих – Хенрикс (Клостерманн, 86), Симакан, Лукеба, Раум – Шлагер, Кампль (Зайвальд, 64) – Симонс, Форсберг (Баумгартнер, 72) – Поульсен (Шешко, 72), Опенда (Карвалью, 86)

Бавария: Ульрайх – Лаймер, Упамекано, Ким, Дэвис – Киммих, Горецка (Геррейру, 46) – Сане, Мусиала (Шупо-Мотинг, 87), Коман (Тель, 46) – Кейн

Предупреждения: Кейн 38, Ульрайх 44, Упамекано 51, Мусиала 72, Тель 81 – Симакан 54, Лукеба 64

По теме
yellow-arrow
Бундеслига. Стабильность Байера, сенсация в Хайденхайме, забивной Винд и молчаливый Гирасси
yellow-arrow
РБ Лейпциг - Бавария: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
РБ Лейпциг – Бавария. Анонс и прогноз матча Бундеслиги на 30.09.2023
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) РБ Лейпциг
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде