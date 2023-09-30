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РБ Лейпциг – Бавария 2:2. Энергетиков хватило только на тайм
Мюнхенцы в 4-й раз подряд теряют очки против Лейпциг
Фото: FC Bayern München
Бундеслига, 6-й тур
Лейпциг, Ред Булл Арена
РБ Лейпциг – Бавария 2:2
Голы: Опенда 20, Люкеба 26 – Кейн 57 (п), Сане 70
РБ Лейпциг: Бласвих – Хенрикс (Клостерманн, 86), Симакан, Лукеба, Раум – Шлагер, Кампль (Зайвальд, 64) – Симонс, Форсберг (Баумгартнер, 72) – Поульсен (Шешко, 72), Опенда (Карвалью, 86)
Бавария: Ульрайх – Лаймер, Упамекано, Ким, Дэвис – Киммих, Горецка (Геррейру, 46) – Сане, Мусиала (Шупо-Мотинг, 87), Коман (Тель, 46) – Кейн
Предупреждения: Кейн 38, Ульрайх 44, Упамекано 51, Мусиала 72, Тель 81 – Симакан 54, Лукеба 64
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