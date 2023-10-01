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Президент Баварии: Кейн не будет стоить нам 100 млн, если мы не будем выигрывать трофеи
За победы в турнирах предусмотрены бонусы "шпорам"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Президент "Баварии" Герберт Хайнер поделился, какие предусмотрены дополнительные выплаты "Тоттенгема" за трансфер Харри Кейна.
“Кейн не будет стоить нам 100 млн евро, если не выиграем ряд турниров в течение следующих сезонов. Без бонусов сумма составит менее 100 млн. Такие суммы больше исключения.
Харри работает очень тщательно и уделяет внимание всем деталям, таким как здоровье и питание. Мы уверены, что он сможет играть на таком уровне еще много лет.
У нас нет большого инвестора или государственного спонсора. Мы сами зарабатываем каждый цент и не имеем долгов. Мы сами заплатили за "Альянц Арену". С одной стороны, это заставляет нас гордиться. С другой стороны, это дает нам внутренние силы для движения по пути “Баварии”.
Мы доказали, что можем хорошо справляться со всеми вызовами и продолжать играть на самом высоком европейском уровне”, - сказал Хайнер.
Отметим, что по информации Фабрицио Романо "Бавария" должна была заплатить "Тоттенхэму" 100 миллионов евро гарантированно, а также 20 млн евро в виде бонусов.
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