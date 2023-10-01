Президент Баварии: Кейн не будет стоить нам 100 млн, если мы не будем выигрывать трофеи

Президент "Баварии" Герберт Хайнер поделился, какие предусмотрены дополнительные выплаты "Тоттенгема" за трансфер Харри Кейна.

“Кейн не будет стоить нам 100 млн евро, если не выиграем ряд турниров в течение следующих сезонов. Без бонусов сумма составит менее 100 млн. Такие суммы больше исключения.

Харри работает очень тщательно и уделяет внимание всем деталям, таким как здоровье и питание. Мы уверены, что он сможет играть на таком уровне еще много лет.

У нас нет большого инвестора или государственного спонсора. Мы сами зарабатываем каждый цент и не имеем долгов. Мы сами заплатили за "Альянц Арену". С одной стороны, это заставляет нас гордиться. С другой стороны, это дает нам внутренние силы для движения по пути “Баварии”.

Мы доказали, что можем хорошо справляться со всеми вызовами и продолжать играть на самом высоком европейском уровне”, - сказал Хайнер.