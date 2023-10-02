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Леверкузенский Байер выдал лучший старт сезона в истории клуба
Команда Хаби Алонсо набрала фантастическую форму
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В 6-м туре чемпионата Германии леверкузенский "Байер" обыграл "Майнц" со счетом 3:0. Таким образом, леверкузенский клуб проводит лучший старт сезона в Бундеслиге за все время существования команды. На счету подопечных Хаби Алонсо 16 очков в шести матчах - пять побед и одна ничья.
Напомним, ранее сообщалось, что главный тренер "Байера" Хаби Алонсо является одним из главных кандидатов на замену нынешнему наставнику "Реала" Карло Анчелотти, чей контракт с клубом истекает следующим летом.
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Сейчас "Байер", который 41-летний Алонсо возглавил меньше года назад, занимает первое место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 16 очков. В матче 7-го тура чемпионата Германии леверкузенцы сыграют с "Кельном".
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