Тухель о возвращении Боатенга, которого осудили в домашнем насилии: Не знаю волнений в клубе из-за этого

Главный тренер "Баварии" Томас Тухель прокомментировал возвращение Жерома Боатенга, который обвиняется в домашнем насилии. Специалист вспомнил о презумпции невиновности.

В 2021-м году Боатенга обвинили в нападении на бывшую девушку. Разбирательство продолжается.

Ранее сообщалось, что "Бавария" уже договорилась о возвращении Жерома, который играл за клуб с 2011-го по 2021-й. Игрок прошлел первую половину медосмотра.

Tuchel again on Boateng: "I'm not aware of any unrest in the club or the team because of that. I understand the discussions among the fans, but the trial is deferred, so innocent until proven guilty applies here" https://t.co/FT9I3zNMPa