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Тухель о возвращении Боатенга, которого осудили в домашнем насилии: Не знаю волнений в клубе из-за этого

Германия
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Тухель о возвращении Боатенга, которого осудили в домашнем насилии: Не знаю волнений в клубе из-за этого

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Баварии" Томас Тухель прокомментировал возвращение Жерома Боатенга, который обвиняется в домашнем насилии. Специалист вспомнил о презумпции невиновности.

"Я не знаю о каких-либо волнениях в клубе или команде из-за этого. Я понимаю споры среди фанатов, но судебное разбирательство отложено, поэтому здесь применяется принцип "невиновен, пока вина не доказана", – сказал Тухель.

В 2021-м году Боатенга обвинили в нападении на бывшую девушку. Разбирательство продолжается.

Ранее сообщалось, что "Бавария" уже договорилась о возвращении Жерома, который играл за клуб с 2011-го по 2021-й. Игрок прошлел первую половину медосмотра.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Томас Тухель
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