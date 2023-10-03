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Тухель о возвращении Боатенга, которого осудили в домашнем насилии: Не знаю волнений в клубе из-за этого
Трансфер почти состоялся
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Баварии" Томас Тухель прокомментировал возвращение Жерома Боатенга, который обвиняется в домашнем насилии. Специалист вспомнил о презумпции невиновности.
"Я не знаю о каких-либо волнениях в клубе или команде из-за этого. Я понимаю споры среди фанатов, но судебное разбирательство отложено, поэтому здесь применяется принцип "невиновен, пока вина не доказана", – сказал Тухель.
В 2021-м году Боатенга обвинили в нападении на бывшую девушку. Разбирательство продолжается.
Ранее сообщалось, что "Бавария" уже договорилась о возвращении Жерома, который играл за клуб с 2011-го по 2021-й. Игрок прошлел первую половину медосмотра.
Tuchel again on Boateng: "I'm not aware of any unrest in the club or the team because of that. I understand the discussions among the fans, but the trial is deferred, so innocent until proven guilty applies here" https://t.co/FT9I3zNMPa— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) October 2, 2023
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