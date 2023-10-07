Безумная развязка. Вердер - Хоффенхайм 2:3

Бундеслига. 7-й тур

Бремен, "Везерштадион"

"Вердер" - "Хоффенхайм" 2:3

Голы: Шмидт 17, Стаге 91 - Беер 8, Промель 29, Бюльтер 92

Предупреждения: Кейта, Дукш, Вайзер, Рапп - Промель, Акпогума, Бауманн, Фогт

"Вердер": Павленка - Фридль (Битенкур), Рапп (Гросс), Велькович - Линен (Вальтемаде), Юнг, Кейта (Стаге), Шмидт, Вайзер - Дукш, Нджинма

"Хоффенхайм": Бауманн - Кабак (Акпогума), Брукс, Фогт - Кадержабек, Промель, Грилич (Бекер), Штах, Сков (Бюльтер) - Беер (Бебу), Вегхорст

"Вердер" в нынешнем сезоне сильно сдал, потеря главной звезды и лучшего бомбардира Никласа Фюллькруга ощущается. По большому счету, "музыканты" пока что побеждают лишь в матчах с еще более кризисными соперниками - "Кельном" и "Майнцем", которые находятся на дне турнирной таблицы.

"Хоффенхайм", наоборот, идет достаточно хорошо и до начала матча имел результаты зеркальные к результатам "Вердера" - 4 победы и два поражения в 6 турах. Гости занимали 6 место в турнирной таблице, а бременцы шли на 13-м.

В прошлом туре "Хоффенхайм" уступил Дортмунду, прервав серию из четырех побед подряд. Следует отметить, что в Бремене "Хоффенхайм" не допускал поражений в пяти встречах подряд, этот матч стал шестым.

Уже на 8 минуте матча гости открыли счет, подтвердив свой статус фаворита встречи. Гол на счету Беера, которого вывел на свидание с голкипером Промель, для "крестьян" это был первый удар в створ ворот.

Что интересно, что хозяева тоже забили первым ударом в створ ворот "Хоффенхайма". На 17 минуте Романо Шмидт сравнял счет в матче, забив первый свой мяч в этом сезоне Бундеслиги.

Гости были активнее в следующие минуты матча, бременцы отдали инициативу "крестьянам", меньше владели мячом, опасность нависала на ворота Павленко и перевоплотилась во второй забитый гол на 29 минуте. Забитым мячом отметился Гриша Промель, точным ударом из-за пределов штрафной площади, 1:2 и у Промеля гол плюс пас за первые полчаса игры и оценка 8,2 в первом тайме от Sofascores, лучшая для обеих команд.

У "музыкантов" в первом тайме было много попыток пробить по воротам, но подводила точность. Подопечные Матераццо, напротив, реализовали свои моменты на сто процентов, из трех ударов - два удара в створ и два гола.

У "Вердера", который умеет включаться во второй половине игры, был хороший момент в начале второго тайма, отличился Нджинма, однако гол отменили из-за минимального офсайда у нападающего бременцев.

На 63 минуте гости были близки к тому, чтобы отправить "Вердер" в нокдаун, Фогт оказавшись лицом к лицу с голкипером, в 8 метрах от ворот, но не смог переиграть Павленко. Через несколько минут "селяне" из-за повреждения потеряли Кабака.

В конце встречи футболисты "Вердера" выровняли статистические показатели владением мячом, пытались контролировать игру, идти большими силами вперед. Гости же сознательно отдали инициативу и играли от соперника, надеясь на контратаках через дыры в защите наказать соперника.

Последние минуты встречи выдались крайне эмоциональными, гости сознательно начали передерживать мяч, отойдя к своим воротам, за что были наказаны бременцами, Стаге красивым ударом в девятку сравнял счет.

Казалось, что заветный результат достигнут, однако радовались подопечные Вернера недолго, уже через минуту, на 92 минуте встречи, Бюльтер не менее эффектным ударом ставит точку в этом противостоянии. "Хоффенхайм" побеждает 2:3 в зрелищном матче, бременцев можно похвалить за старания, где-то им не хватало фарта, но подопечные Матараццо вполне наиграли на победу.