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Байер – Кельн 3:0. Леверкузен сохраняет лидерство после победы в Рейнском дерби
Ещё одна уверенная победа подопечных Хаби Алонсо
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бундеслига, 7-й тур
Леверкузен, БайАрена
Байер – Кёльн 3:0
Голы: Хофманн 22, Фримпонг 32, Бонифасе 67
"Байер" ушёл на международный перерыв в качестве единоличного лидера Бундеслиги, легко справившись с соседями из "Кёльна". Для Леверкузена это 10-й кряду матч в сезоне без поражений, в то время как "козлы" после 6-го поражения в кампании уйдут на перерыв, пребывая на самом дне турнирной таблицы.
В Рейнском дерби подопечные Хаби Алонсо выдали один из своих лучших атакующих перфомансов сезона, так что голкипер гостей Марвин Швебе может быть доволен, что пропустил лишь трижды за 90 минут. Быстрый комбинационный стиль "Байера" оказался мощным оружием против резкого, но неорганизованного прессинга коллектива Штеффена Баумгарта.
"Байер" на протяжении всего матча разыгрывал треугольники и ромбы в центре поля словно в тренировочном режиме. "Кёльн" либо оставался с огромными дырами в опорной зоне, либо затыкал их резервами с флангов, что оставляло на пространстве Гримальдо и Фримпонга, которые внесли весомый свой вклад в итоговый результат. У первого ассист и предголевая передача, у второго – гол и предголевая.
Но безоговорочным главным героем встречи стал Йонас Хофманн. И дело не в 1+1 по системе гол+пас. 31-летний ветеран постоянно находил партнёров умными передачами (8 пасов под удар), создав два очевидных голевых шанса и просто всегда был на шаг впереди обороны "козлов". Виртуозно его дополняла вторая десятка Флориан Виртц (в том числе гениальный ассист пяткой на первый гол). Но Фло сиял эпизодами, в то время как Хофманн влиял буквально на каждую атаку своей команды.
3:0. "Байер" продолжает впечатлять. Подопечных Хаби Алонсо справедливо сравнивают с прошлогодним "Арсеналом", с которым их роднит не только качественный комбинационный футбол, но и отсутствие глубины состава. Пожалуй, только последнее вызывает опасения на дистанции сезона. По игре Леверкузен с "Баварией" соперничать готов.
Байер: Градецки – Коссуну, Та, Тапсоба (Инкапье, 71) – Фримпонг (Телла, 81), Паласиос, Джака, Гримальдо – Хофманн (Пуэрта, 88), Виртц (Адли, 71) – Бонифасе (Гложек, 81)
Кёльн: Швебе – Карстенсен (Килиан, 90), Хюберс, Шабо, Пакярада – Мартель (Тиггес, 75) – Хусейнбашич (Олесен, 75), Любичич, Кайнц – Алиду (Финкгрефе, 62), Зельке
Предупреждения: Фримпонг 23, Тапсоба 45+3, Та 61
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