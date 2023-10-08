Бундеслига, 7-й тур

Франкфурт, Дойче Банк Арена

Айнтрахт – Хайденхайм 2:0

Голы: Ларссон 39, Кнауфф 72

"Айнтрахт" прерывает серию неудач, в родных стенах обыграв "Хайденхайм". Для "орлов" это вторая победа в кампании, и вторая в противостоянии с новичками Бундеслиги. В промежутке между встречами с андердогами Франкфурт не знал успеха целых 5 туров. Но задачу-минимум подопечные Дино Топмёллера пока выполняют.

До сегодняшнего матча "Айнтрахт" имел абсолютно худшую атаку Бундеслиги (4 гола). И Нганкам в первом тайме дважды дал понять, почему это так. Форвард дважды запорол все старания Мармуша открыть счёт. Сначала не реализовал пенальти, заработанный египтянином. А затем снял мяч с ноги Мармуша, когда тот был готов расстреливать ворота Мюллера.

Но один гол до перерыва "орлы" всё же забили. "Хайденхайм" нарушил золотое правило "Униона" – проигрывал подборы у своих ворот. И так с четвёртой навалы кряду Ларссон проткнул мяч в сетку ворот дальним ударом. Первый гол норвежца за новый клуб.

Второй тайм стал, пожалуй, лучшим в исполнении "Айнтрахта" в этом сезоне. "Хайденхайм" шёл вперёд сравнивать счёт и постоянно подставлялся под элементарные контратаки. "Орлы" раз 5 выбегал 4 в 3 или 3 в 2 на открытом пространстве, но раз за разом не реализовывали свои моменты. Комичность ситуации подчеркнул тот факт, что вместо центрфорварда Нганкама в концовке появился номинальный латераль Кнауфф, и он в итоге и поставил точку в матче. 2:0. "Орлы" закрепляются в середине таблицы.

Айнтрахт: Трапп – Тута, Кох, Пачо – Бута, Ларссон (Хасебе, 90), Схири, Макс (Нкунку, 78) – Шаиби (Смолчич, 90), Мармуш (Ферри, 67) – Нганкам (Кнауфф, 67)

Хайденхайм: Мюллер – Траоре, Майнка, Зирслебен, Ференбах – Мэлоуни, Тойеркауф (Бек, 58, Пик, 85) – Динкчи, Пирингер (Доведан, 46), Бесте (Шеппнер, 79) – Кляйндинст (Томалла, 78)