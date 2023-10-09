Ули Хенесс: Назначение Оливера Кана генеральным директором Баварии было большой ошибкой

Почетный президент "Баварии" в эфире Bayerischer Rundfunk 24 отреагировал на слова ведущего о причастности к увольнению главного тренера Юлиана Нагельсманна, спортивного директора Хасана Салихамиджича и генерального директора Оливера Кана в заключительной части прошлого сезона.

"Тренера менял не я, тренера сменил клуб. Не факт, что это решение было разумным.

Назначение Оливера Кана генеральным директором было большой ошибкой. Когда я понял, что он не справляется, то исправил это вместе с Румменигге", - сказал Хенесс.