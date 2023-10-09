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Ули Хенесс: Назначение Оливера Кана генеральным директором Баварии было большой ошибкой
Ули Хенесс предположил, что Баварии не стоило увольнять Нагельсманна
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Почетный президент "Баварии" в эфире Bayerischer Rundfunk 24 отреагировал на слова ведущего о причастности к увольнению главного тренера Юлиана Нагельсманна, спортивного директора Хасана Салихамиджича и генерального директора Оливера Кана в заключительной части прошлого сезона.
"Тренера менял не я, тренера сменил клуб. Не факт, что это решение было разумным.
Назначение Оливера Кана генеральным директором было большой ошибкой. Когда я понял, что он не справляется, то исправил это вместе с Румменигге", - сказал Хенесс.
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