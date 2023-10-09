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Ули Хенесс: Назначение Оливера Кана генеральным директором Баварии было большой ошибкой

Германия
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Ули Хенесс предположил, что Баварии не стоило увольнять Нагельсманна

Ули Хенесс: Назначение Оливера Кана генеральным директором Баварии было большой ошибкой

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

UA-Футбол
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Почетный президент "Баварии" в эфире Bayerischer Rundfunk 24 отреагировал на слова ведущего о причастности к увольнению главного тренера Юлиана Нагельсманна, спортивного директора Хасана Салихамиджича и генерального директора Оливера Кана в заключительной части прошлого сезона.

"Тренера менял не я, тренера сменил клуб. Не факт, что это решение было разумным.

Назначение Оливера Кана генеральным директором было большой ошибкой. Когда я понял, что он не справляется, то исправил это вместе с Румменигге", - сказал Хенесс.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Оливер Кан Юлиан Нагельсманн
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Источник:
Kerry Hau

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