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Бавария хочет подписать хавбека Фулхэма Палинью зимой. Он недавно подписал 5-летний контракт

Германия
(1 голосов)

"Фулхэм" удержал игрока и повысил цену

Бавария хочет подписать хавбека Фулхэма Палинью зимой. Он недавно подписал 5-летний контракт

Фото: twitter.com/FulhamFC

Новина українською

"Бавария" интересуется опорником Жоау Палиньей. За его трансфер зимой придется заплатить больше 55 миллионов фунтов.

Палинья недавно подписал соглашение с "Фулхэмом" на 5 лет и за него придется переплатить. Летом "мюнхенцы" предлагали как раз 55 миллионов. Трансфер сорвался из-за того, что англичане не смогли найти замену футболисту.

В этом сезоне Палинья провел за "Фулхэм" 8 матчей и забил 1 гол. Transfermarkt оценивает полузащитника в 55 миллионов евро.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Фулхэм (Лондон) Жоау Пальинья
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Источник:
telegraph.co.uk

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