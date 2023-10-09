Бавария хочет подписать хавбека Фулхэма Палинью зимой. Он недавно подписал 5-летний контракт

"Бавария" интересуется опорником Жоау Палиньей. За его трансфер зимой придется заплатить больше 55 миллионов фунтов.

Палинья недавно подписал соглашение с "Фулхэмом" на 5 лет и за него придется переплатить. Летом "мюнхенцы" предлагали как раз 55 миллионов. Трансфер сорвался из-за того, что англичане не смогли найти замену футболисту.

В этом сезоне Палинья провел за "Фулхэм" 8 матчей и забил 1 гол. Transfermarkt оценивает полузащитника в 55 миллионов евро.