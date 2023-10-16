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Bild: Игрок Баварии Нуссаир Мазрауи, если не дистанцируется от кровавых деяний ХАМАС, не должен играть в Бундеслиге

Германия
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В Германии осудили Нуссаира Мазрауи за его позицию по конфликту на Ближнем Востоке

Bild: Игрок Баварии Нуссаир Мазрауи, если не дистанцируется от кровавых деяний ХАМАС, не должен играть в Бундеслиге

Фото: fcbayern.com

UA-Футбол
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Защитник "Баварии" и сборной Марокко Нуссаир Мазрауи поддержал Палестину в конфликте с Израилем и заявил, что сборная Марокко будет жертвовать ей все бонусы к Кубку Африки.

Немецкое издание Bild опубликовало заметку на эту тему.

"Бундеслига планирует провести акцию памяти жертв террора ХАМАС в предстоящий игровой день. Возможно ли, чтобы в тот момент на поле был игрок, который поддерживал бы этот террор? Массовую гибель невинных людей? Это было бы невыносимо!

Вот почему футболист "Баварии" Нуссаир Мазрауи должен четко дистанцироваться от кровавых деяний ХАМАС. И объяснить, почему он приветствует ненавистнические лозунги из аккаунта, призывающего к уничтожению Израиля.

Если Мазрауи откажется убедительно дистанцироваться от этого, он больше не должен играть в лиге. Должны быть последствия от футбольного клуба "Бавария", президенту которого, еврею Курту Ландауэру, однажды пришлось бежать от нацистов.

Футболисты не обязательно должны быть святыми, но они являются образцами для подражания у детей и молодежи. Хотят они этого или нет. Сторонник террора никогда не должен быть образцом для подражания", - говорится в статье.

Обострение палестино-израильского конфликта произошло 7 октября, после атаки палестинского движения ХАМАС.

Число погибших в Израиле достигло 1 400 человек, более 3 500 человек получили ранения. Количество погибших во время ударов по сектору Газа палестинцев превысило 2 600, 9 200 человек получили ранения. В заложниках у ХАМАС находятся 155 человек.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Нуссайр Мазрауи
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