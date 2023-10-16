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Нагельсманн оценил первый матч сборной Германии под его руководством

Германия
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Германии обыграла в гостях США в товарищеском матче 3:1

Нагельсманн оценил первый матч сборной Германии под его руководством

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн оценил первый матч национальной команды под его руководством.

"Было очень важно увидеть, как мы отреагируем на пропущенный мяч. Ребята показали очень хорошую игру. В первой половине у нас было не так много шансов, не могли взломать их оборону. Если же брать итог матча, то мы заслуженно победили", - приводит слова Нагельсманна Bild.

15 октября сборная Германии обыграла в гостях команду США в товарищеском матче. Встреча закончилась победой немцев со счетом 3:1. У гостей забитыми мячами отметились Илкай Гюндоган, Никлас Фюллькруг и Джамал Мусиала. Единственным голом в составе сборной США отметился Кристиан Пулишич.

18 октября сборная Германии встретится с национальной командой Мексики.

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В статье: Германия Юлиан Нагельсманн
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