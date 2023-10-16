Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нагельсманн оценил первый матч сборной Германии под его руководством
Германии обыграла в гостях США в товарищеском матче 3:1
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн оценил первый матч национальной команды под его руководством.
"Было очень важно увидеть, как мы отреагируем на пропущенный мяч. Ребята показали очень хорошую игру. В первой половине у нас было не так много шансов, не могли взломать их оборону. Если же брать итог матча, то мы заслуженно победили", - приводит слова Нагельсманна Bild.
15 октября сборная Германии обыграла в гостях команду США в товарищеском матче. Встреча закончилась победой немцев со счетом 3:1. У гостей забитыми мячами отметились Илкай Гюндоган, Никлас Фюллькруг и Джамал Мусиала. Единственным голом в составе сборной США отметился Кристиан Пулишич.
18 октября сборная Германии встретится с национальной командой Мексики.
Популярное сейчас
- Винченцо Монтелла: Горжусь собой. Я первый иностранный тренер, который вывел Турцию на Евро
- Новые участники чемпионата Европы, очередная неудача Польши. Главные новости за 15 октября
- Отбор на Евро-2024. Уэльс – Хорватия 2:1. Интрига, которой не ждали
- Барселона следующим летом может активировать отступные за Дани Ольмо
- Красотка дня. Фантастическая жена защитника сенсационного Полесья. ФОТО
- Неймар и его девушка объявили о появлении первенца. ФОТО
Новости по теме
- 00:35 Зарубежные Товарищеский поединок. США - Германия 1:3. Нагельсманн начинает с победы
- 21:49 Зарубежные Дебют Нагельсманна. США - Германия: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- 12:30 Зарубежные Нагельсманн вызвал в сборную Германии 26 футболистов. Юлиан проведет первые матчи в качестве тренера сборной