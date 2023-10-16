Нагельсманн оценил первый матч сборной Германии под его руководством

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн оценил первый матч национальной команды под его руководством.

"Было очень важно увидеть, как мы отреагируем на пропущенный мяч. Ребята показали очень хорошую игру. В первой половине у нас было не так много шансов, не могли взломать их оборону. Если же брать итог матча, то мы заслуженно победили", - приводит слова Нагельсманна Bild.