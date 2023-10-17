Реал и Ливерпуль интересуются Мусиалой. Бавария хочет продлить контракт с хавбеком

По информации Bild, интерес к полузащитнику "Баварии" Джамалу Мусиале проявляют несколько топ-клубов Англии, в частности "Ливерпуль". "Реал" тоже рассматривает возможность подписания игрока.

Контракт Мусиалы с мюнхенским клубом рассчитан до 2026 года, и "Бавария" хочет его продлить. В апреле состоялась встреча хавбека с бывшим спортивным директором клуба Хасаном Салихамиджичем, которая должна была начать переговоры, но с тех пор процесс продления соглашения остановился. Салихамиджич был уволен в мае.

Отмечается, что футболист и его агенты намерены следить за тем, как будет развиваться его карьера в нынешнем клубе - они хотят убедиться, что Джамал будет ключевым игроком "Баварии".

Сейчас Мусиала зарабатывает около 8 миллионов евро в год. "Бавария" готова значительно повысить ему зарплату, сделав его одним из самых высокооплачиваемых футболистов клуба.