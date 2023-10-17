  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Реал и Ливерпуль интересуются Мусиалой. Бавария хочет продлить контракт с хавбеком
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Реал и Ливерпуль интересуются Мусиалой. Бавария хочет продлить контракт с хавбеком

Германия
(1 голосов)

Джамал Мусиала интересен топ-клубам

Реал и Ливерпуль интересуются Мусиалой. Бавария хочет продлить контракт с хавбеком

Фото: Forbes

UA-Футбол
Новина українською

По информации Bild, интерес к полузащитнику "Баварии" Джамалу Мусиале проявляют несколько топ-клубов Англии, в частности "Ливерпуль". "Реал" тоже рассматривает возможность подписания игрока.

Контракт Мусиалы с мюнхенским клубом рассчитан до 2026 года, и "Бавария" хочет его продлить. В апреле состоялась встреча хавбека с бывшим спортивным директором клуба Хасаном Салихамиджичем, которая должна была начать переговоры, но с тех пор процесс продления соглашения остановился. Салихамиджич был уволен в мае.

Отмечается, что футболист и его агенты намерены следить за тем, как будет развиваться его карьера в нынешнем клубе - они хотят убедиться, что Джамал будет ключевым игроком "Баварии".

Сейчас Мусиала зарабатывает около 8 миллионов евро в год. "Бавария" готова значительно повысить ему зарплату, сделав его одним из самых высокооплачиваемых футболистов клуба.

По теме
yellow-arrow
Леонардо Бонуччи грозит дисквалификация на 6 месяцев
yellow-arrow
Бавария проведет разговор со своим футболистом, поддержавшем Палестину
yellow-arrow
Bild: Бавария следит за Цыганковым, Жирона хочет получить от 30 млн евро
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Реал (Мадрид) Ливерпуль Джамал Мусиала
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
sportbild

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде